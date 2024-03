Cała prawda o małżeństwie pary prezydenckiej! To, co zrobiła Agata Duda nie mieści się w głowie!

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Andrzej Duda i Agata Duda są małżeństwem od prawie 30 lat, a parą o wiele dłużej, bo poznali się jeszcze będąc nastolatkami, gdy chodzili do liceum. O swojej relacji i recepcie na udane małżeństwo prezydent opowiadał w "Super Expressie": - Trzeba się bardzo starać wobec drugiej osoby, trzeba o niej pamiętać, wychodzić naprzeciwko z różnymi sprawami, starać się sprawić przyjemność przynajmniej od czasu do czasu. A samemu trzeba być wyrozumiałym, mądrze wyrozumiałym, żeby, jak to się mówi, głupio się nie czepiać swojej ukochanej, swojego ukochanego - mówił. Tak z pewnością wygląda ich życie. Dudowie są zgraną i dobraną parę, która nie wstydzi się swoich uczuć i często darzy pięknymi gestami. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej pierwsza dama mocno wspierała męża, nie krępowała się też, by zabrać głos w czasie wieczoru wyborczego po drugiej turze wyborów.

Widać było, że jest ona osobą stanowczą, ale czy też w relacjach z mężem? Kilka lat temu Andrzej Stankiewicz przywołał w jednej z audycji Onetu nieco zabawną historyjkę z udziałem pary prezydenckiej. Wszystko wydarzyło się w pierwszym roku prezydentury Dudy. - Opowiadał mi pewien dziennikarz, który był z panem prezydentem na wyjeździe zagranicznym. To było chyba jakoś w pierwszym roku prezydentury. Oficjalna wizyta, a zatem pani Agata Kornhauser-Duda także elegancko ubrana, zastosowała odpowiednie toalety, wybrała się także na ten wyjazd - opowiadał Stankiewicz.

Jak relacjonował, jego kolega siedział niedaleko pary prezydenckiej, a gdy samolot się zatrzymał i prezydent włączył telefon, ów kolega usłyszał, że zadzwonił Joachim Brudziński. - Strasznie krzyczał, czegoś tam chciał. Nie wiem, czy chciał żeby podpisał, czy chciał, żeby nie podpisał, czy chciał, żeby zatrudnił, czy chciał, żeby zwolnił. Generalnie miał jakieś pretensje - tłumaczył dziennikarz. Wtedy stało się coś nieprawdopodobnego!

Stankiewicz opowiedział, że wtedy Agata Duda... odebrała mężowi słuchawkę z ręki i rzuciła: - Andrzej nie ma teraz czasu rozmawiać - i się... rozłączyła. Mało tego, z opowieści Stankiewicza wynika, że miała też zwrócić się do prezydenta: - Pozwalasz się bardzo źle traktować. Nie będę z Tobą jechała w jednym samochodzie... I słuchaj, podobno zeszli z samolotu i ona nie chciała z nim wsiąść do jednego samochodu - śmiał się dziennikarz.

CZYTAJ: Rocznica ślubu kościelnego Andrzeja Dudy i Agaty Dudy. Na ceremonii zrobili coś zaskakującego. Prawie nikt tak nie robi

Oto kolejna anegdota Andrzeja Stankiewicza: "Dzwonił "Jojo" Brudziński do prezydenta i strasznie krzyczał (...) Pani prezydentowa wzięła tę słuchawkę i powiedziała tak: Andrzej nie ma czasu teraz rozmawiać." Cały odcinek podcastu #StanpoBurzy >>> https://t.co/DFfuchf5gK pic.twitter.com/BRHioA5AwX— Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) August 13, 2020

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej