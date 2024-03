Danuta Wałęsa po latach wydusiła z siebie smutną prawdę! "Mąż związał się z...", musiało być jej ciężko!

Jak zrodziła się miłość Lecha i Danuty? Lech Wałęsa poślubił Danutę w 1968 roku po krótkiej znajomości. Wałęsowie poznali zupełnym przypadkiem. Lech Wałęsa wstąpił do kwiaciarni, w której pracowała młoda Danusia, bo chciał rozmienić pieniądze. Następnego dani znów tam zajrzał, bo chciał podziękować miłej ekspedientce. Najwyraźniej dopadła go strzała amora. Jak donosił kilka lat temu Dziennik Bałtycki: - Następnego dnia podziękował jej, przynosząc gumę do żucia. Balonowa guma przypieczętowała początek ich wspólnej drogi. No i tak się zaczęło. Młodzi wzięli ślub kościelny i doczekali się ośmiorga dzieci: czterech córek i czterech synów. Jak w każdym małżeństwie mieli lepsze i gorsze chwile. Przez lata Danuta Wałęsa milczała na temat tego, jak wygląd jej małżeństwo. Najpierw była zajęta domem i wychowaniem dzieci, potem, gdy została pierwszą damą, jej życie zupełnie się zmieniło. Jednak z biegiem czasu w Danucie zaczęło dojrzewać przekonanie, że musi w końcu wyznać prawdę. W jednym z wywiadów z 2013 roku, na łamach miesięcznika "Focus" wyznała szczerze, że "prawdziwym" małżeństwem z Lechem Wałęsa była tylko niewiele ponad dekadę: - Takim prawdziwym małżeństwem byliśmy przez 11 lat. Do Sierpnia 80. Porównywałam naszą rodzinę do dłoni zaciśniętej w pięść. Wraz z powstaniem "Solidarności" ta pięść się rozwarła i wszystko się rozlało. Rodzina pozostała, ale była już inna. Był mąż i ojciec, ale już nie ten sam. Rodzina była tylko obok niego. Dzieci były, bo były.

Danuta Wałęsa wydusiła z siebie prawdę po latach!

Jak wtedy otwarcie dodała Danuta Wałęsa, mąż po prostu związał się z... opozycją antykomunistyczną: - Mąż związał się z opozycją, wolnymi związkami pod koniec lat 70. To nie była nasza wspólna decyzja. To była jego wola. O niczym mnie nie informował - wspominała wówczas. Przyznała też we wspomnianym wywiadzie, że mąż nie chciał jej mocno angażować w swoje polityczne sprawy: - Z mężem dużo nie rozmawialiśmy. On wyznawał zasadę, że im mniej wiem, tym lepiej dla mnie i dla rodziny. Nie chciał, żebym jako żona i matka się martwiła. Ostatnie lata jednak mijają Wałęsom w zgodzie, oboje się wspierają, bo wiedzą, że długie lata już za nimi i trzeba cieszyć się każdą chwilą.

Danuta Wałęsa. Tak zmieniała się u boku męża

Danuta Wałęsa bardzo się zmieniła od czasu, gdy została pierwszą damą. U boku męża - prezydenta pojawiała się na wielu ważnych uroczystościach.

