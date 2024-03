Piękna kandydatka wymyśliła, jak zdobyć wyborców! Nie do wiary, gdzie ją znaleźli

Tak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński. Willa na Żoliborzu kryje sporo tajemnic

Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest jednym z najbardziej znanych mieszkańców Żoliborza w Warszawie. To tam spędził dzieciństwo i młodość. Jako dziecko mieszkał z bratem i rodzicami przy ulicy Suzina, gdzie wisi nawet tablica upamiętniająca jego brata. W późniejszych latach Kaczyńscy zamieszkali tam, gdzie obecnie mieszka prezes PiS, czyli w słynnej "willi". Dom, chociaż piętrowy, nie wyróżnia się niczym na tle pozostałych w okolicy. Jak pisaliśmy w "Super Expressie": "Tu czas jakby się zatrzymał. Żelazna brązowa furtka i siatka osłonięta iglakami okala niewielki ogródek. Rodzice Jarosława i Lecha Kaczyńskich wyremontowali dom po jednym z pożarów. W dowód wdzięczności jego właściciel wynajął im pokoje na drugim piętrze na dziesięć lat. - Potem pojawił się kwaterunek, myśmy dostali na to mieszkanie przydział z sublokatorami. Mieszkała z nami babcia, czasem gosposia do pomocy; w trzech pokojach, 76 mkw. łącznie mieszkało 8 osób – wspominał Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów".

Tak wygląda wnętrze mieszkania Jarosława Kaczyńskiego. Wspomnień czar!

A jak jest w środku? Dziś Kaczyński przyjmuje w domu tylko najbliższych, w tym bratanicę Martę Kaczyńską z rodziną. Ale kiedyś otwierał drzwi i dla dziennikarzy. W archiwach można znaleźć zdjęcia sprzed lat. Co widać? Że w domu jest wiele książek, a regały wprost uginają się pod ich ciężarem. W Newsweeku z 2013 roku czytamy: - Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. I faktycznie zdjęcia potwierdzają, że mieszkanie ma swój niepowtarzalny klimat dawnych lat: meble, bibeloty, obrazy, wystój taki jak bywało w niejednym domu. Czy tak jest dziś, tego nie wiadomo, ale z pewnością dom musi mieć swój urok. Zobaczcie sami!

