Ekspertka oceniła strój Marty Nawrockiej w Watykanie. Popełniła gafę?

Stylizacja Marty Nawrockiej, czyli ciemnogranatowy garnitur ze złotymi guzikami, założony na wizytę w Watykanie, został skrytykowany przez stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro za zbyt biznesowy charakter.

Krytyka dotyczyła przede wszystkim fasonu żakietu i dopasowanych spodni, które zdaniem ekspertki odebrały stylizacji ceremonialną klasę, odpowiednią dla tego miejsca.

Złote guziki uznano za najmniejszy problem, ale podkreślono, że całość sprawiała wrażenie spotkania w hotelowym lobby, a nie audiencji w Watykanie.

Ekspertka podkreśliła, że w Watykanie obowiązuje specyficzny język mody, który wymaga powściągliwości, harmonii i szacunku do miejsca, czego zabrakło w tej stylizacji.

Marta Nawrocka na wizytę w Watykanie wybrała ciemnogranatowy garnitur ze złotymi guzikami. Wybór ten został skrytykowany przez Ewę Rubasińską-Ianiro, która wskazała na kilka błędów w stylizacji. Według ekspertki, granat, choć bezpieczny i klasyczny, w kontekście watykańskim okazał się zbyt codzienny i pozbawiony podniosłości. Fason żakietu, zdaniem Rubasińskiej-Ianiro, nadał całości charakter "biznesowo-popołudniowy" zamiast ceremonialnego. Ekspertka zwróciła uwagę, że Watykan jest specyficznym miejscem, gdzie obowiązują inne zasady niż podczas spotkań dyplomatycznych.

- Podczas watykańskiej wizyty Marta Nawrocka postawiła na granat, barwę bezpieczną, klasyczną, ale w tym kontekście nieco zbyt codzienną i pozbawioną podniosłości. Fason żakietu dodatkowo nadał całości charakter raczej biznesowo-popołudniowy niż ceremonialny. Warto pamiętać, że w Watykanie barwy i kroje odczytuje się inaczej niż w przestrzeniach dyplomatycznych czy salach konferencyjnych. Tam sprawdza się "business chic", tutaj oczekuje się bardziej sakralnej elegancji, prostoty najwyższej jakości, powagi i dystansu wobec mody sezonowej - podkreśliła w rozmowie z w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Co zawiodło w stylizacji?

Szczególnie krytycznie stylistka oceniła złote, "toporne" guziki w garniturze Marty Nawrockiej. Rubasińska-Ianiro uznała je za "najmniejszy problem", wskazując, że prawdziwy "dysonans przyniósł dół stylizacji".

- Spodnie o anatomicznie dopasowanym kroju, podkreślające każdy detal sylwetki odebrały całości tę ceremonialną klasę, która powinna budować wizerunek pierwszej damy w przestrzeni międzynarodowej - stwierdziła.

Choć ekspertka pochwaliła Martę Nawrocką za wybór koloru, jej zdaniem spodnie nie były w tym przypadku najlepszym wyborem.

- Efekt końcowy zabrzmiał raczej jak spotkanie w luksusowym lobby hotelowym niż audiencja w sercu Kościoła. To dowód, jak jeden element potrafi zaburzyć całość. Granat w innym fasonie zestawiony z dłuższą, miękko opadającą górą mógłby przekazać zupełnie inny komunikat. Brak tej korekty sprawił, że elegancja ustąpiła miejsca wrażeniu ostrości. Wizerunek pierwszej damy to gra detali a tu właśnie zły detal okazał się decydujący - oceniła.

Szczegóły są najważniejsze

Ewa Rubasińska-Ianiro podsumowała, że "wizerunek pierwszej damy to gra detali" i to właśnie one zawiodły w tej stylizacji Marty Nawrockiej. Według niej, mimo że całość stylizacji wyglądała poprawnie i świetnie by się sprawdziła w innych okolicznościach, to jednak w tym wypadku nie pasowała do uroczystego charakteru miejsca.

- Watykan rządzi się własnym językiem mody: powściągliwość, harmonia, szacunek do miejsca. Marta Nawrocka wybrała granat, kolor poprawny i bezpieczny, ale w tym wydaniu zdecydowanie bardziej biznesowym niż uroczystym. Dopasowane spodnie, które świetnie sprawdzają się w "power looku" dnia codziennego, w tym kontekście odebrały stylizacji lekkość i ceremonialną klasę. Zamiast majestatu pojawił się chłód sali konferencyjnej. To pokazuje, że nawet kolor uchodzący za klasyczny nie obroni się, jeśli fason mówi innym językiem niż cała reszta. Wizerunek pierwszej damy to gra detali, a jeden nietrafiony wybór potrafi przesłonić najlepsze intencje - stwierdziła.

W naszej galerii zobaczysz strój Marty Nawrockiej w Watykanie:

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie