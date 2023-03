Reportaż o skandalach pedofilskich w Kościele i wiedzy Jana Pawła II w TVN24

TVN 24 wyemitowała kolejny dokument z cyklu "Bielmo", reportażu w ramach programu "Czarno na białym". Kiedy i o której można było oglądać nowy odcinek "Bielma", czyli "Franciszkańska 3" o Janie Pawle II na żywo, z dyskusją ekspertów? Premiera programu w TVN 24 odbyła się w poniedziałek 6 marca 2023 roku o godz. 20:30. Reportaż został pokazany w standardowym czasie transmisji programu "Czarno na białym". Jak podało "Press", reportaż obejrzało aż 1,05 mln widzów.

Gdzie obejrzeć Franciszkańska 3 Marcina Gutowskiego?

Jak można obejrzeć "Bielmo"? Cały film jest obecnie dostępny na platformie TVN24 GO, https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-bielmo-odcinki,880782/odcinek-12,S00E12,1010607.

Dokument trwa 92 minuty i w tej chwili jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów platformy. Niewykluczone jednak, że ze względu na ogromne zainteresowanie widzów TVN24 zdecyduje się na emisję powtórki reportażu na swojej antenie lub na emisję na antenie głównej stacji TVN.

O czym jest reportaż "Bielmo" o Janie Pawle II "Franciszkańska 3"?

Autorem reportażu jest Marcin Gutowski, dziennikarz śledczy. Jak czytamy na stronie TVN 24, Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele, ocenia reportaż tak: - To, co odkryliście, jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat, że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje, jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - komentuje pracę Gutowskiego. Reporter śledczy TVN 24 Marcin Gutowski przez dwa i pół roku sprawdzał, co wiedział papież Jan Paweł II na temat skandali pedofilskich w Kościele. Gutowskiemu udało się porozmawiać z ofiarami księży pedofilów, którzy mieli podlegać Wojtyle oraz ich bliskimi oraz osobami, które miały przekazywać kardynałowi Karolowi Wojtyle, późniejszemu papieżowi Janowi Pawłowi II, że księża dopuszczają się pedofili. Do tego Gutowski dotarł do kościelnych dokumentów, które mają potwierdzać zaniechania Wojtyły w tym temacie.

Już nie tylko przypuszczenia - są dowody, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele i to zanim został papieżem.#Bielmo "Franciszkańska 3" - reportaż @MarcinGutowski dziś o 20.30! ZOBACZ już teraz w TVN24 GO: https://t.co/6hcYo9SHR5 pic.twitter.com/v5RqpQ3npK— Czarno na białym TVN24 (@tvn24CnB) March 6, 2023

