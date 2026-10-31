Pomnik matki Kaczyńskiego wznosi się nad Starymi Powązkami i góruje nad innymi grobami. Widać go z daleka. Jest monumentalny

Rodzina matki prezesa PiS ma grób na Starych Powązkach

Jadwiga Kaczyńska zmarła w styczniu 2013 roku mając 86 lat. Została ona pochowana tak jak mąż na Starych Powązkach w Warszawie, ale w innym grobie, wraz ze swoją rodziną: rodzicami, siostrą i krewnymi w grobowcu rodziny Jasiewiczów. Przy jej imieniu wypisane zostało też to, że była żołnierzem Szarych Szeregów, polonistką, profesorem liceów warszawskich, pracownicą Instytutu Badań Literackich PAN, a także matką prezydenta.

Wcześniej złożeni zostali tam jej rodzice, dziadkowie prezesa Kaczyńskiego: Aleksander Jasiewicz, który był inżynierem budownictwa i będąca urzędniczką oraz handlowcem Stefania Jasiewicz z Szydłowskich. W tym samym miejscu pochowani są też krewni matki prezesa PiS, czyli jej siostra Irena Jasiewicz-Tomaszewska, która była artystką plastyczką oraz szwagier Stanisław Miedza-Tomaszewski, artysta plastyk, który był też powstańcem warszawskim.

Symboliczny grób pary prezydenckiej w Warszawie

Oprócz osób, które pochowane są w tym grobie, na tablicy wypisane są też imiona i nazwiska innych zmarłych, to groby symboliczne. Jest tam wspomniany 24-letni Jan Fyuth, który był studentem Politechniki Warszawskiej, a zginął w łagrze sowieckim. Symboliczny grób mają tam też Maria i Lech Kaczyńscy. Jak wiadomo zmarła tragicznie w katastrofie smoleńskiej para prezydencka pochowana jest na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

Pomnik rodziny jest bardzo elegancki i zadbany, wykonany z czarnego kamienia, robi wrażenie. Przede wszystkim imponuje jego wysokość, ponieważ tablica z imionami i nazwiskami zmarłych jest monumentalna i wyróżnia się wśród innych pomników na cmentarzu. Tablica jest zwieńczona krzyżem.

Kiedyś grób, w którym pochowano matkę prezesa PiS był zupełnie inny

Co ciekawe, kiedyś grób wyglądał nieco inaczej, był dużo niższy, nazwiska krewnych i dziadków prezesa PiS były wypisane na płytach przykrywających grób, a pod krzyżem znajdowały się dwie tablice z wypisanymi informacjami o parze prezydenckiej. W galerii niżej zobaczycie, jak wyglądało to miejsce jeszcze w 2010 roku.

13