Karolina Pajączkowska to piękna i odważna dziennikarka

Karolina Pajączkowska to jedna z najbardziej znanych dziennikarek. Widzowie znają ją z anteny TVP. Dziennikarka przyciąga wzrok, bo jest urodziwą kobietą i chętnie eksponuje swoją kobiecość. Jednak, co jest zdecydowanie ważniejsze, to fakt, że jest też profesjonalistką i reporterką gotową na nowe wyzwania, co pokazała, gdy ruszyła na Ukrainę. Była jedną z niewielu kobiet, które zdecydowały się podjąć trud i ruszyć na teren objęty bestialską wojną. Jak przyznała w nowym wywiadzie dla "Sieci" chciała pokazać, że da radę. Po drugie przed II wojną światową jej babcia mieszkała na terenie dzisiejszej Ukrainy pod Iwano Frankowskiem i musiała wraz z rodziną uciekać z tamtych terenów. - Po miesiącu życia wojną, gdy zobaczyłam, co się działo w Buczy zapytałam sama siebie: Co ty ty robisz? Siedzisz wymalowana w studiu, twoja babcia tam była, uciekała, sytuacja się powtarza, a ty co? Opowiadasz ludziom o wojnie, o której nie masz pojęcia - wtedy zdecydowała, że musi tam być.

Pajączkowska o relacji z narzeczonym Tomaszem

Jednak w najnowszym wywiadzie w tygodniku "Sieci" w rozmowie z Pajączkowską podjęte zostały też bardziej osobiste tematy. Nieco opowiedziała o swoim narzeczonym, z którym zaręczyła się kilka tygodni temu. To właśnie w czasie wyjazdu na Ukrainę zrozumiała, że z redakcyjnym kolegą łączy ją coś więcej: - Wojna to są skrajne emocje. Widzisz prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje. I dane było mi zobaczyć dotychczasowego redakcyjnego kolegę w innym świetle - powiedziała Pajączkowska o ukochanym.

Gwiazda TVP szczerze o preferencjach seksualnych: Zawsze byłam sapioseksualna, czyli pociągał mnie umysł

Gwiazda otworzyła się na temat swojego związku z Tomaszem oraz przyznała, jakie ma preferencje seksualne. Jak przyznała z ukochanym świetnie się rozumieją: - To najmądrzejszy facet, jakiego w życiu poznałam. Zawsze byłam sapioseksualna, czyli pociągał mnie umysł, ale nie zawsze to wiedziałam. Mój narzeczony jest niesamowitym interlokutorem, znakomitym partnerem do rozmów, na bezludnej wyspie nigdy byśmy się ze sobą nie nudzili - przyznała. Faktycznie, jak podaje Poadnikzdrowie.pl: "Sapioseksualizm to rodzaj preferencji seksualnej, w której pozycję numer jeden zajmuje intelekt".