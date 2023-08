Paweł Poncyljusz to hulajnogowy pirat

Bogusław Wołoszański zdradził, co łączyło go z Kaczyńskimi. Są ze sobą na „ty”

Paweł Poncyljusz wybrał hulajnogę

Poseł Paweł Poncyljusz, korzystając z pięknej pogody, postanowił zafundować sobie letnią przejażdżkę po mieście elektryczną hulajnogą. Ten kto próbował, wie, jak miło i bez wysiłku pędzi się takim zwinnym urządzeniem. Nie wolno jednak tracić przy tym głowy, bo rozpędzona hulajnoga potrafi być groźna.

Poseł zarobiłby trzy mandaty

- Przepisy mówią jasno: nie przejeżdżamy hulajnogą po pasach i nie poruszamy się po ulicy, na której nie ma ograniczenia do 30 km/h - mówi nam ekspert bezpieczeństwa Marek Konkolewski. Tymczasem poseł dwa razy przejechał rozpędzoną hulajnogą po pasach, a potem - co gorsza - śmignął na ulicę, na której ograniczenie prędkości wynosiło 50 km/h. To razem 500 złotych mandatu! - Elektryczna hulajnoga to pojazd i powinien nam się kojarzyć głównie z dbałością o bezpieczeństwo – podkreśla Konkolewski.

