Jan Paweł II jednak nie tuszował pedofili w Kościele?! Niesamowity zwrot! Są dokumenty

Wielkie wsparcie dla Jana Pawła II. Zbadano dokumenty IPN

W ostatnich tygodniach Jan Paweł II został potężnie zaatakowany. Najpierw w polskiej prasie pojawiły się fragmenty szokującej książki Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział", a potem TVN24 wyemitował dla wielu przełomowy reportaż "Franciszkańska 3". Obie publikacje mają dowodzić, że Karol Wojtyła - jeszcze przed wyborem na papieża - nie tylko wiedział o pedofilii w Kościele, lecz także wręcz ją tuszował. W kraju wybuchła gigantyczna awantura, a Sejm przyjął specjalną uchwałę. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież – św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii" - głosi jej treść. Zdecydowana większość Polaków - w sondażu na zlecenie "Super Expressu" - także stwierdziła, że Karol Wojtyła nadal jest dla nich autorytetem. To nie wszystko - Tomasz Krzyżak, szef działu krajowego "Rzeczpospolitej", właśnie zdradził, że wraz z Piotrem Litką zbadał w IPN akta jednego z bohaterów publikacji o Janie Pawle II. Chodzi o księdza Bolesława Sadusia. Wygląda na to, że - przynajmniej w jednej sprawie - mamy spory zwrot.

Karol Wojtyła nie wysłał ks. Sadusia do Austrii, żeby tuszować pedofilię?

Dziennikarz "Rz" przyznał że wcześniej tych materiałów nie badał. - Postanowiliśmy powiedzieć: "sprawdzamy". Wniosek jest jeden: na podstawie tych dokumentów, na których oparli swoje wnioski zarówno Marcin Gutowski, jak i Ekke Overbeek, nie można postawić tezy, że kard. Karol Wojtyła wysłał ks. Sadusia do Austrii po to, by zatuszować fakt, że molestował seksualnie dzieci - stwierdził Tomasz Krzyżak. - W ogóle nie ma pewności. czy ks. Saduś dopuścił się przestępstwa pedofilii. Dokumenty mówią jedynie, że miał skłonności homoseksualne. O tym fakcie wiedziała bezpieka i m.in. te skłonności były podstawą do tego, by Sadusia mocniej związać z bezpieką, choć był on tajnym współpracownikiem, z krótką przerwą, od 1949 r., i pozostał nim nawet, jak już wyjechał z kraju pod koniec roku 1972 - dodał dziennikarz. Jak czytamy w portalu Onet.pl, Krzyżak i Litka nie podważyli ustaleń Marcina Gutowskiego w sprawach innych negatywnych bohaterów reportażu "Franciszkańska 3" - ks. Eugeniusza Surgenta i ks. Józefa Loranca.

Z Janem Pawłem II spotykali się I sekretarze KC PZPR Edward Gierek i Wojciech Jaruzelski. Sprawdź w naszym quizie swoją wiedzę na temat I sekretarzy KC PZPR. Pod quizem znajduje się galeria z pielgrzymek Jana Pawła II

Quiz. Jaruzelski, Gierek, Rakowski. I sekretarze KC PZPR. Jak ich pamiętacie? Pytanie 1 z 12 Kto był I sekretarzem KC PZPR w czasie stanu wojennego? Stanisław Kania Wojciech Jaruzelski Czesław Kiszczak Edward Gierek Dalej