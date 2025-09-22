Karol i Marta Nawroccy z Polonią w obiektywie. Tak wyglądała ich wizyta w Doylestown [ZDJĘCIA]

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-22 17:07

Tysiące Polaków powitały Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown. Prezydent RP wziął udział w uroczystej mszy świętej, odsłonił tablicę poświęconą premierowi Janowi Olszewskiemu i spotkał się z Polonią. Wzruszające chwile, owacje na stojąco i wyjątkowe słowa o nadziei sprawiły, że wizyta w sercu Polonii amerykańskiej miała nie tylko polityczny, ale i głęboko symboliczny wymiar.

  • Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedzili Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown
  • Podczas uroczystości prezydent odsłonił tablicę poświęconą premierowi Janowi Olszewskiemu
  • W mszy i spotkaniu z Polonią uczestniczyło ponad 2 tys. osób – tłumy witały parę prezydencką owacyjnie
  • Nad bezpieczeństwem czuwało ponad 100 policjantów i Secret Service

Owacyjne powitanie

Już od rana do sanktuarium ciągnęły tłumy, widać było całe rodziny, dzieci w ludowych strojach, kombatantów i działaczy polonijnych. W chwili gdy prezydencka kawalkada wjechała na teren Amerykańskiej Częstochowy, rozległy się brawa, a zgromadzeni wyciągali ręce do prezydenta. Zdjęcia pokazują dziesiątki uścisków dłoni i wzruszonych ludzi, którzy próbowali zamienić z Karolem i Martą Nawrockimi choć kilka słów.

Tablica dla premiera Olszewskiego

Jednym z najważniejszych momentów wizyty było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Olszewskiego, pierwszego premiera wolnej Polski po 1989 roku. Obok prezydenta stanęli przedstawiciele IPN i Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego. Na zdjęciach widać skupienie, powagę i ciszę – moment pełen symboliki, który mocno wybrzmiał wśród Polonii.

Msza i wyjątkowe słowa o nadziei

W czasie uroczystej mszy świętej ojciec Krzysztof Wieliczko zwrócił się do prezydenta słowami: „Pan jest naszą nadzieją”. Zdjęcia z tego momentu pokazują Martę Nawrocką w rozmowach z Polonią, prezydenta pochylającego się nad wiernymi i uśmiechy ludzi, którzy traktowali parę prezydencką niemal jak część rodziny.

Polskie serca zabiły mocno w Ameryce. Karol Nawrocki powitany owacjami w Doylestown

Spotkanie z Polonią i odznaczenia

Po nabożeństwie przyszedł czas na spotkanie z rodakami. Karol Nawrocki odznaczył Annę Marię Anders, Tadeusza Antoniaka, dr. Janusza Romańskiego i innych zasłużonych działaczy Polonii. Fotografie pokazują dumę i łzy wzruszenia odznaczonych. Potem był koncert polonijnej młodzieży i długie rozmowy – prezydent i pierwsza dama cierpliwie pozowali do setek zdjęć, obejmując dzieci, ściskając dłonie kombatantów i wymieniając uśmiechy z uczestnikami spotkania.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Galeria pokazuje również kulisy, amerykański Secret Service, snajperzy na dachach, policjanci z psami i oddziały SWAT. W sumie nad bezpieczeństwem czuwało ponad 100 mundurowych. Mimo tak ścisłych zabezpieczeń atmosfera w sanktuarium była podniosła, ale też niezwykle rodzinna.

Na zakończenie wizyty w Amerykańskiej Częstochowie para prezydencka uczestniczyła w koncercie młodzieży polonijnej, którego występ wzbudził entuzjazm i gromkie brawa. Potem przyszła kolej na uroczyste odznaczenia i wspólne zdjęcia z wyróżnionymi działaczami Polonii.

Na fotografiach widać, że zarówno Karol, jak i Marta Nawroccy znaleźli czas, by osobiście porozmawiać z wieloma uczestnikami, pozować do pamiątkowych zdjęć i wysłuchać podziękowań. Wzruszenia nie kryli ani odznaczeni, ani zwykli wierni, którzy od lat czują silną więź z ojczyzną.

Wizyta w Doylestown zakończyła się przy dźwiękach muzyki, w otoczeniu biało-czerwonych flag i z mocnym przesłaniem. Polonia amerykańska pozostaje jednym z najważniejszych ambasadorów Polski na świecie.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - Ćwiklak, Nizinkiewicz | 2025 09 19 | VOD 2
Sonda
Czy Karol Nawrocki powinien pokazywać swoje treningi podczas wizyt zagranicznych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
USA
MARTA NAWROCKA