Karol i Marta Nawroccy z Polonią w obiektywie. Tak wyglądała ich wizyta w Doylestown [ZDJĘCIA]

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedzili Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown

Podczas uroczystości prezydent odsłonił tablicę poświęconą premierowi Janowi Olszewskiemu

W mszy i spotkaniu z Polonią uczestniczyło ponad 2 tys. osób – tłumy witały parę prezydencką owacyjnie

Nad bezpieczeństwem czuwało ponad 100 policjantów i Secret Service

Owacyjne powitanie

Już od rana do sanktuarium ciągnęły tłumy, widać było całe rodziny, dzieci w ludowych strojach, kombatantów i działaczy polonijnych. W chwili gdy prezydencka kawalkada wjechała na teren Amerykańskiej Częstochowy, rozległy się brawa, a zgromadzeni wyciągali ręce do prezydenta. Zdjęcia pokazują dziesiątki uścisków dłoni i wzruszonych ludzi, którzy próbowali zamienić z Karolem i Martą Nawrockimi choć kilka słów.

Tablica dla premiera Olszewskiego

Jednym z najważniejszych momentów wizyty było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Olszewskiego, pierwszego premiera wolnej Polski po 1989 roku. Obok prezydenta stanęli przedstawiciele IPN i Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego. Na zdjęciach widać skupienie, powagę i ciszę – moment pełen symboliki, który mocno wybrzmiał wśród Polonii.

Msza i wyjątkowe słowa o nadziei

W czasie uroczystej mszy świętej ojciec Krzysztof Wieliczko zwrócił się do prezydenta słowami: „Pan jest naszą nadzieją”. Zdjęcia z tego momentu pokazują Martę Nawrocką w rozmowach z Polonią, prezydenta pochylającego się nad wiernymi i uśmiechy ludzi, którzy traktowali parę prezydencką niemal jak część rodziny.

Spotkanie z Polonią i odznaczenia

Po nabożeństwie przyszedł czas na spotkanie z rodakami. Karol Nawrocki odznaczył Annę Marię Anders, Tadeusza Antoniaka, dr. Janusza Romańskiego i innych zasłużonych działaczy Polonii. Fotografie pokazują dumę i łzy wzruszenia odznaczonych. Potem był koncert polonijnej młodzieży i długie rozmowy – prezydent i pierwsza dama cierpliwie pozowali do setek zdjęć, obejmując dzieci, ściskając dłonie kombatantów i wymieniając uśmiechy z uczestnikami spotkania.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Galeria pokazuje również kulisy, amerykański Secret Service, snajperzy na dachach, policjanci z psami i oddziały SWAT. W sumie nad bezpieczeństwem czuwało ponad 100 mundurowych. Mimo tak ścisłych zabezpieczeń atmosfera w sanktuarium była podniosła, ale też niezwykle rodzinna.

Na zakończenie wizyty w Amerykańskiej Częstochowie para prezydencka uczestniczyła w koncercie młodzieży polonijnej, którego występ wzbudził entuzjazm i gromkie brawa. Potem przyszła kolej na uroczyste odznaczenia i wspólne zdjęcia z wyróżnionymi działaczami Polonii.

Na fotografiach widać, że zarówno Karol, jak i Marta Nawroccy znaleźli czas, by osobiście porozmawiać z wieloma uczestnikami, pozować do pamiątkowych zdjęć i wysłuchać podziękowań. Wzruszenia nie kryli ani odznaczeni, ani zwykli wierni, którzy od lat czują silną więź z ojczyzną.

Wizyta w Doylestown zakończyła się przy dźwiękach muzyki, w otoczeniu biało-czerwonych flag i z mocnym przesłaniem. Polonia amerykańska pozostaje jednym z najważniejszych ambasadorów Polski na świecie.

