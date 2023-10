Koalicja Obywatelska ponad 46 procent, a PiS ponad 6. Tak zagłosowali gorzowscy licealiści

To się nazywa relaks! Marcin Romanowski zaszył się w pięknym zakątku

To już prawdziwa tradycja. Prawybory w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim - jak informuje placówka - odbywają się od ponad 20 lat.

Prawybory w gorzowskim liceum to już tradycja

- Prezydenckie, samorządowe, parlamentarne. Dziś również każdy uczeń, niezależnie od wieku, każdy pracownik szkoły może oddać swój głos! Cieszymy się, że inne gorzowskie szkoły biorą z nas przykład i podążają naszym śladem! To bardzo ważne, by młodzi ludzie odebrali ważną, obywatelską lekcję i skorzystali ze swojego prawa do głosowania - można przeczytać w mediach społecznościowych gorzowskiej szkoły.

Jak się okazuje, młodzież traktuje tę zabawę bardzo poważnie, bo frekwencja na głosowaniu wyniosła aż 72 procent.

Wyniki? Dla jednych marzenie, dla innych senny koszmar

Jak podaje szkoła, w wyborach zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 46,3 procent głosów. Druga była Nowa Lewica z dużo mniejszym poparciem 18,8 procent uczniów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało 10,3 procent młodzieży. Czwarte miejsce zdobyła Trzecia Droga z poparciem 9,9 procent. Dopiero na piątej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą głos oddało 6,8 procent gorzowskich uczniów.

Kuratorium wydało oświadczenie

Następnego dnia po ogłoszonych wynikach do szkolnych wyborów odniosło się Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, wydając komunikat, w którym przypomniało o "zakazie agitacji wyborczej na terenie szkół wobec uczniów". Jak wskazują dziennikarze TVN24, kuratorium zapewniło, że "za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów. Zatem za agitację wyborczą należy uznać organizację w szkole prawyborów, polegających m.in. na prezentacji uczniom programów partii politycznych, biorących udział w wyborach, i głosowaniu przez uczniów na te partie".

