Marianna Schreiber w filmie porno?! Rozbrajająca odpowiedź

Marianna Schreiber, robi swoją karierę w wojsku, ale niejako przy okazji, w sieci umieszcza swoje bardzo odważne zdjęcia. Fotkom często towarzyszą prowokacyjne wpisy, ale zawsze z wielkim humorem. Kilka dni temu celebrytka pokazała swoje zdjęcie sprzed Parlamentu Europejskiego, gdzie pozuje w bluzce gorsetowej z głębokim dekoltem. - To mówicie, że kiedy Polska zgłasza kandydata do komisji Europejskiej na komisarza? - napisała wyraźnie rozbawiona Schrieber. Jeden z internautów postanowił wypalić prosto z mostu i zapytać celebrytkę o to, czy ta zamierza zagrać w filmie... porno. Co ciekawe, celebrytka odpowiedziała! - Proszę Pana, jeżeli Pan widzi kawałek piersi i od razu pisze o takich rzeczach, to ma Pan problem ze swoją seksualnością a zatem proszę iść do seksuologa - odpisała stanowczo Marianna Schreiber. A Wy co o tym wszystkim sądzicie?

i Autor: Instagram/marysiaschreiber