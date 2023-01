Monika Olejnik była bita przez męża! "Moje życie szybko stało się koszmarem"

Do tej pory Monika Olejnik kojarzona była z małżeństwa z Grzegorzem Wasowskim (74 l.) , dziennikarzem i satyrykiem, którego poznała w czasie pracy w Programie III Polskiego Radia. Razem z autorem programu "KOC – Komiczny odcinek cykliczny" i artystą duetu T-raperzy znad Wisły, dziennikarka ma syna, Jerzego (38 l.). Jak się okazuje, przed synem Jerzego Wasowskiego (+71 l.), legendarnego współtwórcy Kabaretu Starszych Panów, Monika Olejnik miała jeszcze jednego męża.

Był nim Mateusz Praczuk (62 l.), który zmarł w 2014 roku. Nagrywając program "Niezapomniani. Cmentarne historie" natrafiliśmy na jego grób na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pisząc o pierwszym mężu Moniki Olejnik, napisaliśmy o tym, że w archiwach zachowało się pismo skierowane do służb specjalnych PRL, w których dziennikarka (występująca pod nazwiskiem Praczuk) złożyła wniosek o uniemożliwienie wyjazdu za granicę Mateuszowi Praczukowi, z którym była w trakcie rozwodu.

Teraz już wiadomo, co było powodem tego dokumentu. Monika Olejnik we wstrząsającym wpisie ujawniła szczegóły swojego małżeństwa, w którym obecna była przemoc.

- #StopPrzemocy Przemoc jest jak rana, która goi się powoli, albo wcale. Tak! Wiem o tym, doświadczyłam przed laty przemocy. Byłam studentką, a w zasadzie 20-o letnim dzieckiem, kiedy nie zastanawiając się wyszłam za mąż. Moje życie szybko stało się koszmarem. Mateusz, mój ówczesny mąż był przemocowcem, bił mnie! Miałam w sobie na tyle siły, że nie czekałam - szybko wyprowadziłam się od niego i rozwiodłam się. Bałam się, że jak ucieknie z Polski, to nie otrzymam rozwodu. Nie chciałam trwać w bólu i doprowadziłam do rozwodu. Tak, mam rozwód z orzeczeniem winy - mojego pierwszego męża! Po rozwodzie nigdy nie spotkaliśmy się i nie miałam, też kontaktu z jego rodziną. Przez lata żyłam w traumie, że go zobaczę, że będzie się mścił! Jak wiecie niechętnie dzielę się moim życiem prywatnym, ale piszę o tym, ponieważ pewne medium epatuje moją historią sprzed lat. Przypomina mi o moim pierwszym mężu, przypominając mi o bólu spowodowanym przemocą! - napisała Monika Olejnik na Instagramie.

Pisząc o pierwszym mężu dziennikarki, nie wiedzieliśmy, że kryje się za tym tak straszna historia. Sprawa Mateusza Praczuka była opisywana już w 2013 roku i wówczas Monika Olejnik nie zdecydowała się na tak odważny komentarz. Pod postem gwiazdy TVN24 zaroiło się od słów wsparcia. Swój komentarz dali m.in. Anna Kalczyńska, Kinga Rusin, Mateusz Hładki, Anna Rubik i Maja Ostaszewska

- Monika, to bardzo ważny post❤️. Mogę sobie tylko wyobrazić ile emocji związanych z powrotem do koszmarnej przeszłości kosztowało Cię napisanie go. Dziękuję, że się na to zdecydowałaś. Słowa o fizycznej przemocy z ust tak mocnej, sprawczej i wpływowej kobiety jak Ty dodadzą, jestem tego pewna, odwagi wszystkim ofiarom domowych oprawców. Każda forma przemocy powinna być surowo karana - napisała była żona Tomasza Lisa.