Na grobie gen. Waldemara Skrzypczaka stoi coś wyjątkowego. Mówi więcej niż tysiąc słów

Gen. Waldemar Skrzypczak był bardzo cenionym wojskowym, znanym nie tylko w kręgach żołnierzy. Kojarzyli go także Polacy, ponieważ generał był częstym komentatorem w mediach. Potrafił w klarowny i prosty sposób wyjaśnić zawiłości geopolityki oraz zagadnień dotyczących wojskowości czy też bezpieczeństwa. Można go było słuchać godzinami. Gen. Skrzypczak to były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013).

Życiorys gen. Skrzypczaka

Gen. Waldemar Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Przez lata pracował w wojsku. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Prywatne życie generała

Prywatne życie generała nie było usłane różami. Sam nie ukrywał, że wojsko pochłaniało go niemal bez reszty, przez co nie poświęcał swoim najbliższym tyle czasu, ile powinien. To wszystko sprawiło, że jego pierwsze małżeństwo z Teresą się rozpadło. Generał Skrzypczak tak o tym opowiadał przed laty w reportażu programu "Uwaga" TVN:

- Wszystko to, co miałem, całą moją energię oddałem wojsku. Miałem jedną rodzinę, którą niestety utraciłem, przez to, że wszystko co mogłem poświęcałem wojsku, a zdecydowanie mniej tej rodzinie. Moja poprzednia żona wychowała dwoje dzieci, wspaniałych dzieci i wszystkie medale, które mam za tamten okres to jej się należą, bo ona była doskonałą matką dla moich dzieci.

Z pierwszego związku generał miał syna Renarta i córkę Annę. Syn Renart Skrzypczak poszedł w ślady ojca i został wojskowym. Po rozwodzie z pierwszą żoną generał Skrzypczak związał się z panią Iwoną, z którą doczekał się córki Natalii.

Grób Waldemara Skrzypczaka jest na Powązkach Wojskowych

Generał zmarł 21 lipca 2025 roku, został pochowany na Powązkach Wojskowych w kwaterze LII, rzędzie 6, grób 6. Pomnik generała jest skromny, ale bardzo elegancki. To pomnik z wysoką płytą z czarnego kamienia. Wyryty jest na niej napis: Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak ur. 19.01.1956 r. zm. 21.07.2025 r. a także łacińska sentencja: "Non omnis moriar ", która oznacza „nie wszystek umrę".

Widać, że grób jest często odwiedzany, a pamięć o generale trwa. Pomnik zdobią piękne kwiaty, znicze, ale uwagę zwraca przede wszystkim maleńki model czołgu. To zdecydowanie coś wyjątkowego.