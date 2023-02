Nie żyje postrach księży pedofilów! Zostawił cztery psy. Krystyna Janda żegna zasłużonego psychologa

To, co Stefan Wyszyński zrobił po zamachu na Jana Pawła II, odbiera mowę. Każdy Polak musi to wiedzieć!

Nie żyje Marek Waldemar Sułkowski, jego cztery psy czekają na pomoc

Marek Waldemar Sułkowski przyczynił się do tego, że wielu księży pedofilów zostało skazanych. W mediach pisało się o nim: "łowca pedofili". Mimo wielkich zasług w walce z wykorzystywaniem seksualnych nieletnich, Marek Waldemar Sułkowski był człowiekiem niezwykle skromnym. Jego wielką miłością były psy. Po śmierci swojego pana, cztery czworonogi: Portos, Kira, Liz i Paul trafiły do schroniska. Jak mówi "Gazecie Stołecznej" znajoma psychologa, ostatni czas spędził on "w godnych warunkach, w czystej pościeli, w cieple" - W końcu jadł regularne posiłki. Ostatnie lata jego życia takie nie były, sam nigdy nie prosił o pomoc - zdradza Małgorzata Rosłońska. - Ale teraz pomocy potrzebują jego psy. Właśnie trafiły do Schroniska Na Paluchu i czekają na nowy, ciepły dom - dodaje. Śmierć Marka Waldemara Sułkowskiego wstrząsnęła także ludźmi angażującym się w walkę z obecnym rządem. - Odszedł nasz przyjaciel z ulicy, Marek Waldemar Sułkowski. Umiał pomagać innym, nie umiał pomóc sobie. Niech zostanie w naszej pamięci - czytamy na profilu na Facebooku Stowarzyszenia Wolność Równość Demokracja. Smutny wpis udostępniła na swoim profilu m.in. Krystyna Janda.

