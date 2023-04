O jej związku z Ryszardem Petru huczał cały kraj. Niesamowite, jak teraz wygląda złotowłosa posłanka!

Ryszard Petru i Joanna Schmidt - jak to się zaczęło?

Wielka awantura wybuchła pod koniec 2016 roku. Do mediów wyciekły bowiem zdjęcia Ryszarda Petru i Joanny Schmidt z samolotu lecącego na Maderę. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie to, że w tym czasie opozycja organizowała wielki protest w Sejmie w obronie demokracji. A przecież ówczesny lider Nowoczesnej określany bywał "liderem opozycji". Wskazywały zresztą na to sondaże. Początkowo koledzy Ryszarda Petru i Joanny Schmidt nabrali wody w usta i nie chcieli komentować ich prywatnych spraw. Po jakimś czasie jednak wyszło na jaw, że politycy Nowoczesnej są ze sobą w związku. Okazało się, że piękna posłanka już w 2016 roku rozwiodła się z mężem, a trzy lata później wróciła do swojego panieńskiego nazwiska. Podobnie jak jej partner Joanna Schmidt nie kandydowała w kolejnych wyborach do Sejmu (w 2019 roku).

Co dziś robi partnerka Ryszarda Petru? Joanna Mihułka jest prezeską

Partnerka Ryszarda Petru znakomicie odnalazła się poza polityką. W latach 2019–2020 była prezesem spółki z branży edukacyjnej, a od trzech lat związana jest ze spółką Altkom Akademia, gdzie jest prezeską zarządu. W notce biograficznej na stronie przedsiębiorstwa czytamy m.in. o doświadczeniu politycznym Joanny Mihułki (dawniej Schmidt): "W latach 2015-2019 posłanka na Sejm RP, vice przewodnicząca partii Nowoczesna. W klubie parlamentarnym odpowiadała za proces legislacyjny, członkini Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Vice przewodnicząca klubu parlamentarnego". Była posłanka Nowoczesnej od czasu do czasu wrzuca na Instagrama swoje zdjęcia. Widać na nich, że czas dla 45-letniej dziś Joanny Mihułki się zatrzymał. Nadal wygląda bardzo młodo. Zobacz poniżej, jak przez lata zmieniała się Joanna Schmidt (Mihułka) i jak teraz wygląda.