Jakub Kwieciński i Dawid Mycek wzięli ślub i załatwili Ordo Iuris

Ordo Iuris znowu o osobie przypomniało. Tym razem kontrowersyjna organizacja przygotowała poradnik dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich. Sporo emocji wzbudził fragment o wynajmowaniu pokoi hotelowych czy graniu na weselach dla par LGBT. "Zespół muzyczny może odmówić występu na ślubie pary jednopłciowej, jeśli z uwagi na wyznawane wartości sprzeciwia się nadaniu małżeńskich przywilejów jednopłciowym konkubinatom"- czytamy w poradniku Ordo Iuris. Z humorem do zaleceń organizacji podeszła popularna para polskich gejów - Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. Panowie wrzucili na Twittera fotkę z hotelu okraszoną wymownym podpisem. - Hotel. Małżeństwo. Łóżko małżeńskie. Z pozdrowieniami dla Ordo Iuris - napisali.

Kim są Jakub Kwieciński i Dawid Mycek?

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek są bardzo popularni w mediach społecznościowych. Głośno o nich zrobiło się, gdy okazało się, że wzięli prawdziwy ślub. Polscy geje "tak" powiedzieli sobie na portugalskiej Maderze. W zeszłym roku poinformowali, że w piątą rocznicę ślubu dostali... pismo od prokuratora. - W piątą rocznicę naszego ślubu Zbigniew Ziobro sprawił nam wyjątkowy prezent - nasłał na nas prokuratora. Za to, że mimo braku możliwości zawarcia ślubu w Polsce, pobraliśmy się za granicą - napisali Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. Para LGBT postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.. - Nie przestraszy nas to jednak. Wręcz przeciwnie - wszelkie przeszkody motywują nas do działania. Dlatego w odpowiedzi na ruch Ziobry, postanowiliśmy powołać do życia projekt Nielegalni, który będzie pomagał parom LGBTQ+ wziąć ślub za granicą - zdradzili popularni polscy geje.

