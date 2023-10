Przyszli do sąsiadów Hołowni i zapytali, jaki prywatnie jest polityk. Ludzie niczego nie ukrywali!

Szymon Hołownia jest liderem Polski 2050, która wraz z PSL stworzyła Trzecią Drogę. Niebawem Hołownia zasiądzie w Sejmie, być może nawet w roli marszałka Sejmu. Jedno jest pewne, że dopiero wkracza w świat polityki. Swoich sił próbował już w 2020 roku, gdy startował w wyborach prezydenckich, uzyskał wówczas dobry wynik. To wszystko sprawiło, że nabrał wiatru w żagle.

Polacy doskonale go znają w czasów, gdy był prezenterem w telewizji i prowadził znany program rozrywkowy. A jaki jest prywatnie? Wiadomo, że Szymon Hołownia od kilku lat jest żonaty z Urszulą Brzezińską-Hołownią, która jest pilotem myśliwca. Małżonkowie wychowują dwie córki: Marysię i Elę. Fakt dotarł do sąsiadów polityka i posła elekta. Co ludzie mają do powiedzenia na temat Hołowni?

Okazuje się, że same dobre rzeczy: - Jechałam do sklepu. Przede mną było ślisko. Przewróciła się staruszka na rowerze. Pan Hołownia jechał samochodem. Inny by przejechał i pojechał, a on się zatrzymał, podszedł do kobiety, pomógł jej się podnieść, pytał, czy gdzieś jej nie podwieźć, nie wezwać karetki - komentuje pani Teresa. Inna sąsiadka, pani Magdalena dodaje: - Jest przemiły. Każdemu sąsiadowi się ukłoni, z każdym porozmawia, zapyta, co słychać.