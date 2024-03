i Autor: PIOTR KAMIONKA/REPORTER

QUIZ. Rozpoznaj dygnitarza PRL po zdjęciu. Znasz ich ze szkolnych podręczników, ich portrety wisiały w klasach nad tablicą

jot 12:39

Szkoła w PRL kojarzy się z fartuszkami noszonymi przez uczniów, dyscypliną i tarczami naszytymi na ramieniu. To, co przede wszystkim starsi kojarzą ze szkolnymi latami to także wiszące nad tablicami w klasach portrety ówczesnych polityków władzy: I sekretarza PZPR i premiera.