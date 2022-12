Renata Beger bardzo się zmieniła. Tak wygląda na nowych zdjęciach [ZDJĘCIA]

Renata Beger była najsłynniejszą posłanką Samoobrony

Renata Beger pochodzi z Pomorza, ze wsi Silno. Później jednak zamieszkała w Wielkopolsce: - To jest mój prawdziwy dom – komentowała w wywiadach opowiadając o swym gospodarstwie pod Złotowem. Zanim jednak trafiła do wielkiej polityki, zajmowała się czymś zupełnie innym. Beger był pracowniczką GS-u, czyli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, to nazwa spółdzielni produkcyjno-handlowo-usługowych istniejących w większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Beger była kierowniczką sklepu w GS-ie. Następnie zajęła się własnym biznesem. Została badylarzem i hodowcą pieczarek, współprowadziła też masarnię i założyła gospodarstwo. Została też przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Obrońców Polskiego Przemysłu Mięsnego. Jednak jej kariera największego rozpędu nabrała, gdy postanowiła wejść w politykę. Do Sejmu dostała się w 2001 roku i z miejsca stała się sławna.

"Lubię seks jak koń owies" najbardziej kultowe cytaty Renaty Beger

Głośno było o wywiadzie, jakiego Renata Beger udzieliła w 2003 roku "Super Expressowi". To w nim padły słynne słowa na temat seksu i nie tylko. Beger wyznała wówczas że „lubi seks jak koń owies”, i rzuciła tekst o „ku**ach w oczach” stał się kultowy. W tamtym okresie postawiła też na rozwój i edukację. W 2004 roku zdała maturę w szczecińskim Centrum Edukacyjnym „Zdroje”, podjęła następnie studia zaoczne z zakresu politologii. W 2007 natomiast ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie rozpoczęła studia z zakresu administracji samorządowej, które ukończyła w 2011, uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Renata Beger bohaterką afery taśmowej

Renata Beger była też bohaterką głośnej afery. Był rok 2006, gdy na antenie TVN został wyemitowany materiał, który został zarejestrowany przez ukrytą kamerę. W programie "Teraz my" pokazano, jak Beger z szefem gabinetu premiera Jarosława Kaczyńskiego, Adamem Lipiński, negocjować miała warunki przejścia do klubu PiS. Padały propozycje nie tylko "jedynki" na wyborczej liście, ale i ważnego stanowiska na szczeblu ministerialnym. W 2007 roku Renata Beger próbowała dostać się do Sejmu, ale bez powodzenia. Wkrótce potem odeszła z polityki i zajęła się biznesem. Sprzedawała m.in. kremy, szampony, maseczki z błota i suplementy diet. - To są preparaty na wszystko - opowiadała.

Kilka lat temu znów było głośno o Renacie Beger. Chodziło o chlewnię, którą była posłanka Samoobrony chciała pobudować. Chlewnia miała powstać w bliskim sąsiedztwie miejscowości z prawie 200 rodzinami, a miała to być potężna inwestycja, bo hala miała pomieścić prawie 2 tysiące zwierząt. Mieszkańcy Złotowa protestowali przeciwko inwestycji. Jak teraz wygląda Renata Beger możecie zobaczyć na najnowszych zdjęciach. Była posłanka Samoobrony pojawiła się na pogrzebie swojego byłego kolegi z sejmowych ław, Lecha Kuropatwińskiego.

Sonda Jak oceniasz rządy koalicji PiS-Samoobrona-LPR? Dobrze Źle Średnio Nie mam zdania