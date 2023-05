Ryszard Petru przyłapany z byłą posłanką. Masaż, goły brzuch, czułości na peronie [Zdjęcia]

Tak Anita Werner wyglądała, gdy pisała maturę. Co za zmiana! Nawet jej partner zareagował

Podczas gdy większość Polaków grillowała, Ryszard Petru i Joanna Mihułka wybrali się na krótki, romantyczny wypad nad polskie morze. Choć czasu mieli niewiele, postanowili wycisnąć z niego, co się da. Rozpoczęli od drinków i kawy w knajpie położonej blisko plaży, skąd mogli się cieszyć pięknymi widokami. Polityk dostał nawet masaż karku od Joanny Mihuły!

Następnie udali się na plażę, gdzie przez chwilę się wylegiwali i opalali przy wydmach. Joanna Mihuła nawet odsłoniła brzuszek, by złapał nieco koloru! Po relaksie w promieniach słońca wyruszyli do centrum Sopotu na Monte Casino, gdzie po raz kolejny uraczyli się drinkami. Potem nadszedł już czas powrotu do Słupska, a oczekiwanie na peronie umilili sobie czułym przytulaniem. Taka ekspresowa i intensywna majówka na pewno dała im chwilę wytchnienia i piękną opaleniznę.

