Tak mieszka Ewa Zajączkowska-Hernik. Przestronna kuchnia i magnesy na lodówce

Wystąpienie Ewy Zajączkowskiej-Hernik na forum PE było szeroko komentowane, ponieważ europosłanka wprost zwróciła się do szefowej KE Ursuli von der Leyen, która została ponownie wybrana na funkcję szefowej Komisji Europejskiej. Działo się to w czasie debaty, krótko przed głosowaniem: - Pani Urszulo, najwyższy czas, żeby ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji (...) Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej - grzmiała. Dodała też, że dalsze stanie von der Leyen na czele KE to "dalszy upadek UE". O Zajączkowskiej-Hernik zrobiło się więc głośno. Znana jest jej polityczna strona, a co wiadomo o bardziej prywatnej? Sprawdziliśmy, jak mieszka Ewa Zajączkowska-Hernik.

Zajączkowska-Hernik mieszka podobnie jak większość młodych Polaków. Jeśli chodzi o wnętrza to stawia na neutralne, spokojne kolory: biel, szarość. Ale by ożywić stonowaną przestrzeń, tak jak choćby w kuchni, europosłanka zastosowała kolorowe akcenty, takiej jak np. kolorowe osłonki na doniczki kwiatów. W przestronnej kuchni polityczka lubi piec i przyrządzać inne pyszności. Na lodówce w kuchni zaś roi się od magnesów przywżonych z wycieczek. W jej mieszkaniu nie brakuje też miejsc do pracy czy wypoczynku.

