Tak mieszka Marta Kaczyńska! Bratanica prezesa PiS ma przytulne i bardzo stylowe mieszkanie. I te okna! Mamy zdjęcia

Mieszkanie Marty Kaczyńskiej: luksus i elegancja

Jednym zdaniem można powiedzieć tak: Marta Kaczyńska mieszka elegancko i z klasą. Prawniczka ma bardzo doby gust, co śmiało można stwierdzić patrząc na publikowane przez nią w sieci zdjęcia, na których pokazuje trójmiejskie mieszkanie. Od razu widać, że jej mieszkanie ma w sobie wyjątkowy klimat. Mieszkanie Kaczyńskiej mieści się w starej kamienicy, a to już dodaje mu uroku. Aby wystrój współgrał z całą bryłą budynku, prawniczka urządziła je nie nowocześnie, ale raczej w klasycznym stylu, klasycznej elegancji. To zdecydowanie mieszkanie z czarem dawnych lat. Charakterystyczne są duże okna, kiedyś często właśnie takie wstawiano, dziś jest zupełnie inaczej. Na styl dawnych lat wskazują też duże, masywne drzwi w mieszkaniu. Porządnie wykonane miały starczyć na lata.

Stylowe dodatki w mieszkaniu Marty Kaczyńskiej

Dzięki dużym oknom w mieszkaniu Kaczyńskiej jest jasno, słonecznie. Jeśli chodzi o kolorystykę, to głównie rządzą tu stonowane kolory: biel szarość, biel w połączeniu z czernią - takie rozwiązanie zostało zastosowane w kuchni. Jest to absolutna klasyka i ponadczasowość, która zawsze się sprawdza. Wnętrza mieszkania Kaczyńskiej są bardzo przytulne dzięki meble, antyki, czyli meble z duszą. Prawniczka wie, że dobry relaks i wypoczynek gwarantują wygodne kanapy i fotele. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie szerokich parapetów jako miejsce na bibeloty, pamiątki i zdjęcia, śmiało można powiedzieć, że w podobnym stylu mieszka jej stryj Jarosław Kaczyński. To nie tylko modne, ale i praktyczne rozwiązanie. Uroku i domowego ciepła dodają liczne dodatki, np. stoliki z poustawianymi na nich wazonami z kwiatami oraz kwiaty w doniczkach. Warto też zwrócić uwagę na łazienkę Kaczyńskiej, ściany wyłożone są szarym kamieniem wygląda to bardzo elegancko i z klasą. A podłoga w kuchni? W iście starodawnym stylu: wyłożona jest płytkami w biało-czarną kratkę.

