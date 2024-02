elegancko!

Tak mieszka Radosław Sikorski. Szef MSZ ma dwór jak angielski lord! Przepych bije po oczach [ZDJĘCIA]

jot 9:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Radosław Sikorski to jeden z polityków, który wzbudza sporo emocji, przede wszystkim z powodu swoich wypowiedzi. Minister spraw zagranicznych w rządzie Tuska właśnie udaje się do USA w ważnych sprawach. Od polityki może odpocząć w swoim domu. To dwór w Chobielinie położony w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wygląda dom Sikorskiego? To wyjątkowe miejsce!