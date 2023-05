Super Express sprawdził: Tak mieszkają nasi politycy

Lider PO Donald Tusk (66 l.), były szef rządu i przewodniczący Rady Europejskiej od lat mieszka z żoną w skromnym mieszkaniu w Sopocie. Znajduje się ono w dwupiętrowym domu wielorodzinnym z czerwoną dachówką. Na zdjęciach i filmikach wrzucanych przez polityka na media społecznościowe widać, że wnętrze jest urządzone tradycyjne, ściany w jasnych kremowych i pistacjowych odcieniach, w oknach firanki. Żadnej ekstrawagancji i krzykliwych dodatków.

Sławna jest willa Jarosława Kaczyńskiego (74 l.), prezesa PiS. Dom w cichej kameralnej dzielnicy Warszawy, na Żoliborzu to pół bliźniaka o powierzchni ok. 150 metrów. Tu czas jakby się zatrzymał. Żelazna brązowa furtka i siatka osłonięta iglakami okala niewielki ogródek. Rodzice Jarosława i Lecha Kaczyńskich wyremontowali dom po jednym z pożarów. W dowód wdzięczności jego właściciel wynajął im pokoje na drugim piętrze na dziesięć lat. - Potem pojawił się kwaterunek, myśmy dostali na to mieszkanie przydział z sublokatorami. Mieszkała z nami babcia, czasem gosposia do pomocy; w trzech pokojach, 76 mkw. łącznie mieszkało 8 osób – wspominał Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów. Dziś prezes mieszka tu w towarzystwie swoich kotów Fiony i Czarusia.

Ukochanym miejscem byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego (71 l.) jest posiadłość w Budzie Ruskiej, która z działki rekreacyjnej stała się jego głównym domem. To tu mieszka ze swoją mamą, która skończyła 101 lat, z żoną - Anną (70 l.) i z ukochaną suczką - Grandą (10 l.). - Mieliśmy drewnianą chatkę, teraz wybudowaliśmy solidniejszy dom, taki "polski dworek w ruskiej budzie" - żartował w rozmowie z Super Expressem były prezydent. Wnętrza są jasne i przytulne. Atmosferę robią duży drewniany stół, kominek i regały z książkami. Dom okala ogromny ogród ze starą drewnianą studnią.

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn (74 l.) wybrała mieszkanie w nowym budynku na jednym z warszawskich osiedli. W oczy rzuca się mnóstwo bibelotów, kolekcja drewnianych figurek zwierząt, książki i obrazy. Uwagę przyciągają odważne wzorzyste tapety. Posłanka czuje się tu jak ryba w wodzie - sama wbija gwoździe i radzi sobie z domowymi naprawami, bo to prawdziwa „złota rączka".

Stanisław Karczewski (68 l.), były marszałek Senatu z PiS, odpoczywa od polityki w podradomskim Przytyku, gdzie ma spory dom i wielki ogród. Jest tu stylowy fotel w toalecie, łóżko piętrowe i zlew na środku kuchni. Tuż obok domu znajduje się kościół. - Zdarzało się, że ludzie myśleli, że u mnie w domu jest plebania - opowiadał ze śmiechem poseł PiS w rozmowie z naszymi dziennikarzami. We wnętrzach króluje biel i jasne drewno. Belkowanie na suficie i nowoczesny kominek tworzą przytulną atmosferę.

Lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke (81 l.) mieszka z rodziną w podwarszawskim Otwocku. Klasyczny budynek porośnięty winoroślą robi wrażenie, choć nie ma w nim luksusu. Wewnątrz uwagę przykuwają ozdobne łuki, wszechobecne portrety i karykatury gospodarza zdobiące ściany oraz imponująca kolekcja zabytkowej broni.