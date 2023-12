Tak mieszka Magdalena Ogórek! Gwiazda TVP pokazała luksusowe wnętrza domu. Jest biało, ale my patrzymy tylko na jedno

Magdalena Ogórek ma powody do radości. Ma za sobą remont w mieszkaniu i w końcu mogła się pochwalić efektem metamorfozy wnętrza. Ogórek, którą Polacy znają jako prowadzącą programy na antenie TVP Info, a wcześniej jako aktorkę epizodyczną, ma wielu fanów. To z nimi lubi mieć kontakt poprzez media społecznościowe. To z nimi lubi wchodzić w dyskusje, i pytać o radę. Ostatnio chciała się poradzić w kwestii stroju na galę i tego, jakie buty dobrać do sukienki. Przy okazji pochwaliła się nowym wnętrzem mieszkania.

Jak mieszka Magdalena Ogórek? Biało i elegancko

Magdalena Ogórek przeprowadziła remont i można powiedzieć, że wybrała jeden przewodni kolor, czyli biel. Wcześniej mieszkała w ładnie urządzonym mieszkaniu, ale wiadomo, że czasem trzeba postawić na zmiany. Można powiedzieć, że poprzednio było u niej bardziej tradycyjnie i w stylu retro, a teraz postawiła na elegancką nowoczesności. Zmieniła meble w kuchni i zamontowała wyspę, zmieniła szafki na takie, które mają przeszkolone drzwiczki. Fanom pochwaliła się też nowym wnętrzem łazienki, w której króluje olbrzymia wanna. Jednak to, co zwróciło naszą uwagę to kafle przymocowane do ściany w salonie. Od pewnego czasu gromadziła stylowe kafelki przedstawiające scenki rodzajowe.

