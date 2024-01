Tak wygląda grób Edwarda Gierka tuż po 111. rocznicy jego urodzin. Przejmującym widok [ZDJĘCIA]

Nie do wiary, co Tusk chce zrobić z religią. Ostra reakcja Arcybiskupa Jędraszewskiego! „To niczym PRL”

Edward Gierek w 1970 roku został I sekretarzem KC PZPR. Funkcję tę sprawował przez dekadę. To za jego czasów w Polsce pojawiła się coca cola, symbol zachodu, rozwijał się przemysł i wybudowano drogę łączącą Warszawę z Katowicami, którą od nazwiska inicjatora nazwano "gierkówką". Ludzie do dziś z sentymentem wspominają czasy Gierka, jedni z uwagi na to, jak się żyło, a inni wspominając beztroską młodość. Faktem jednak jest, że mieszkańcy Sosnowca, z którego pochodził Edward Gierek cały czas o nim pamiętają. To właśnie na cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu znajduje się grób Gierka. Ludzi odwiedzają to miejsce nie tylko w rocznicę śmierci I sekretarza, ale też w dniu święta Wszystkich Świętych. Pamiętają o nim również z okazji rocznicy urodzin. Właśnie 6 stycznia minęło 111 lat od narodzin Edwarda Gierka. Sympatycy polityka nie zawiedli i uczcili jego pamięć składając na grobie zmarłego kwiaty i znicze.

Syn Gierka, profesor Adam Gierek podziękował wszystkim, którzy pamiętali o jego ojcu: - Serdecznie dziękuję Wszystkim tym, którzy codziennie składają wiązanki kwiatów i zapalają symboliczne znicze na grobie moich rodziców Edwarda i Stanisławy Gierek. Dziękuję za pamięć i szacunek do mojego Ojca, w Jego tegoroczną 111. rocznicę urodzin. Dziękuję - napisał wzruszony na Facebooku. Faktycznie, jest za co dziękować. Pomnik Gierka pokryły wiązanki kwiatów. To poruszający widok. NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDA GRÓB GIERKA TUŻ PO 111. ROCZNICY JEGO URODZIN

