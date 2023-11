Jarosław Kaczyński od lat mieszka na warszawskim Żoliborzu. To spokojna okolica pełna muzeów, ścieżek dla rowerzystów i biegaczy. Latem nad Wisłą otwierają się miejskie plaże i bary. W tej dzielnicy znajduje się także park Kępa Potocka, w której można podziwiać jezioro otoczone wierzbami. To wymarzona okolica do spacerów o każdej porze roku! Prezes PiS zajmuje połowę bliźniaka z ogródkiem, gdzie wiosna i latem pełno jest zielonych roślin. Okolice posesji są zaś patrolowane przez policję, która pilnuje, by panował porządek i aby nikt nie zakłócał spokoju polityka.

Jarosław Kaczyński mieszka sam, towarzyszą mu jednak dwa koty, które ten uwielbia i otwarcie się do tego przyznaje. Często można zobaczyć je przesiadujące w oknach i obserwujące okolicę. Zdarza się, że spacerują po posesji lub po balkonie na piętrze domu. Z pewnością opieka nad zwierzakami zajmuje mu wiele czasu.

Wicepremier może także liczyć na stałą asystę swoich osobistych ochroniarzy, którzy często przywożą mu zakupy, jak na przykład świeże pieczywo na śniadanie. Transportują go także na ważne wydarzenia czy msze święte, na które Jarosław Kaczyński regularnie uczęszcza.

Czasem odwiedza go także bratanica Marta Kaczyńska ze swoim najmłodszym synkiem. Choć na co dzień córka Lecha Kaczyńskiego mieszka nad morzem, nie może sobie odmówić wizyt u wuja, które przebiegają w serdecznej atmosferze. Na powitanie niemal zawsze wymieniają buziaki i uściski. Czasem też prezes PiS wybiera się w delegację i wtedy można go przyuważyć, jak przemieszcza się z walizką. Jednak od czasu, kiedy przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego, jest to zdecydowanie rzadszy widok.

Jarosław Kaczyński wiedzie spokojne życie, które w dużej mierze wypełnia praca. Nieliczne chwile odpoczynku spędza w domowym zaciszu – rzadko można dostrzec go w ogrodzie lub na wycieczkach po okolicy. Zapewne przez lata zdążył poznać Żoliborz od podszewki! Jak spędza wolny czas? Tutaj wiele osób może być zaskoczonych, bowiem prezes PiS lubi czytać, ale wcale nie są to książki!

- Trochę czasu wolnego mam, szczególnie chodzi tu o soboty i niedziele, a często jest to tylko jeden z tych dwóch dni, lub czasem nie ma żadnego; wtedy najbardziej lubię spokojnie czytać - powiedział w wywiadzie dla RMF FM Kaczyński. Zaznaczył przy tym, że czytanie dzieli na dwie części. - Najpierw czytam dokumenty, których nie zdołałem przeczytać w ciągu tygodnia. To jest nawet czasem ciekawe i przyjemne, a czasem nudne "jak flaki z olejem", ale wtedy też trzeba. A później sobie czytam inne rzeczy - zaznaczył.

