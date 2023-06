Wielka metamorfoza Olgi Semeniuk. Zmiana jest widoczna gołym okiem!

Olga Semeniuk bawi się modą

Olga Semeniuk dała się poznać, jako wiceminister z krwi i kości, która działa prężnie i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Miłość znalazła w rządzie, a od listopada 2023 jest żoną wiceministra Patkowskiego. Już w czasie ślubu, na który się spóźniła, dała się poznać, jako osoba lubiąca bawić się modą. Co prawda, doszło do tego przypadkiem, ale wyszło znakomicie. Chodzi o fakt, że w czasie przedślubnego zawirowania nie miała ze sobą ślubnego bukietu i musiała wykorzystać kwiat z butonierki męża, który został wsunięty w rękaw sukni: - Jak zobaczyłam ten kwiat, to o mało się nie rozpłakałam, świadkowa też była bliska załamania, ale wbiła mi tę lilię w rękaw i powiedziała: "Zaczniesz nowy trend" - opowiedziała o tamtej sytuacji Semeniuk-Patkowska, i faktycznie, ozdoba zwróciła i naszą uwagę, gdy relacjonowaliśmy to, jak wyglądał ślub.

Nowy styl Olgi Semeniuk

Śledząc konto na Instagramie Olgi Semeniuk-Patkowskiej da się zaważyć, że ostatnio bardziej postawiła na kolorowe stroje. Pożegnała wzorzyste apaszki i ciemne marynarki na rzecz mocnych kolorów: różu, błękitu, barwnych wzorów. Nowe kolory dodają jej uroku i podkreślają jasną karnację. I trzeba przyznać, że pasuje jej to znakomicie! W naszej galerii zdjęć sami zobaczycie, jaki styl ma Olga Semeniuk-Patkowska.