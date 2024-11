Takie relacje z ojcem ma Agata Duda. Julian Kornhauser to znany literat. Ma za sobą ciężkie chwile

Kim jest ojciec pierwszej damy? To znany mieszkaniec Krakowa

Julian Kornhauser, czyli ojciec Agaty Dudy, urodził się 20 września 1946 w Gliwicach. Jest polskim poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, autorem książek dla dzieci, znawcą i tłumaczem literatury serbskiej i chorwackiej, współtwórcą grupy literackiej "Teraz", dawnym wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Kornahauser jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli poetyckiej Nowej Fali z lat 70. XX wieku.

Za swoją pracę został uhonorowany wieloma nagrodami m.in. Europejską Nagrodą Literacką i uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Co ciekawe, na swoim koncie ma też pozycje dla dzieci, w tym tomik poezji "Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki" oraz "Księżyc jak mandarynka".

Atmosfera twórczości w rodzinnym domu Agaty Dudy. Jej sąsiadami byli sławni ludzie

Prywatnie Julian Kornhauser to mąż Alicji Wojny-Kornhauser, z którą doczekał się dwojga dzieci: starszej córki Agaty i syna Jakuba - który podobnie jak ojciec zajmuje się literaturą, jest tłumaczem i poetą.

W domu Kornhauserów, czyli rodzinnym domu przyszłej pierwszej damy, była atmosfera kultury, często gościli tam artyści, o czym opowiadał niegdyś brat Agaty Dudy:

To 10-piętrowy wieżowiec zbudowany w latach 70. dla artystów. My mieszkaliśmy na parterze, na ostatnim – Zagajewscy i Jerzy Radziwiłowicz, a pomiędzy nami między innymi Jacek Zieliński ze Skaldów, wielu aktorów krakowskich scen i malarzy. Częstym gościem w bloku był Piotr Skrzynecki, któremu zdarzało się skakać z trzeciego piętra - wspominał w rozmowie z wyborcza.pl.

Teść Andrzeja Dudy był internowany! Straszne wspomnienia

Brat Agaty Dudy opowiadał też, że z bloku, w którym mieszkali, od czasu wprowadzenia stanu wojennego często zabierali sąsiadów. Niestety, zapukano także do drzwi Kornhauserów i zabrano głowę rodziny, Juliana Kornhausera: - Potem nasz blok też był sławny, ale z innego powodu. Wywożono stąd ludzi do miejsc odosobnienia. Siostra do dziś pamięta milicjantów, którym otworzyła drzwi, gdy przyszli po tatę. Był internowany przez kilkanaście dni, najpierw z wieloma krakowskimi opozycjonistami w Nowym Wiśniczu, a potem czarną wołgą przez całą Polskę wieziono go do Jaworza.

Co więcej, w miejscu internowania Kornhauser spotkał m.in. Władysława Bartoszewskiego, a w jednym pomieszczeniu siedział ze Stefanem Niesiołowskim:

Tata siedział w pokoju ze Stefanem Niesiołowskim, cały czas grali w szachy. Nie czuł się komfortowo, nie czuł ducha wspólnoty ze środowiskiem internowanych. Owszem, był antysystemowy, ale poglądy miał raczej lewicowe. Podobno zwolniono go, gdy w obecności Kiszczaka, który wizytował obóz w Jaworzu, zagroził samobójstwem. Wrócił do domu, ale na lata władza ludowa odebrała mu paszport i blokowała awans naukowy. Śledzono go nawet wówczas, gdy kupował ryby na wigilię. Zanotowano: „Kornhauser dostał największego karpia!".

Prawdziwe relacje Agaty Dudy z ojcem

Od zawsze ojciec i córka byli ze sobą blisko i doskonale się rozumieli. Julian Kornhauser prowadził nawet córkę do ołtarza, gdy ta poślubiła Andrzeja Dudę, co było wyjątkowe, bo w tamtych latach nie było mody na to, by to ojciec prowadził córkę ku przyszłemu mężowi. O czym opowiadała w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk" matka prezydenta Dudy, Janina Milewska-Duda.

- Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało.

A jakie relacje mają dziś? Chociaż Agata Duda wraz z mężem mieszka w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, i ma szereg aktywności, udaje jej się odwiedzać rodziców w Krakowie. Jeszcze w 2015 roku w czasie kampanii prezydenckiej w wywiadzie przyszła prezydentowa opowiadała, że wraz z mężem w soboty wpadają do jej rodziców, a w niedzielę na obiad do teściów.

