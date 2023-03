Takimi furami wożą się biskupi! Jędraszewski, Dziwisz i Głódź mają jak u Pana Boga za piecem

Nie do wiary, co zrobił Dziwisz w czasie mszy! Wszystko się nagrało

Chłopak Moniki Miller znalazł cwany sposób, by zobaczyć ją prawie nago! Szokujące, gdzie poszli na pierwszej randce

Samochody biskupów: Marek Jędraszewski, Stanisław Dziwisz, Sławoj Leszek Głódż, Kazimierz Nycz

Szofer i dobra fura - o takim zestawie zwykli Polacy mogą tylko pomarzyć. Co innego biskupi. Oni problemów z komunikacją - przynajmniej tą drogową - nie mają. Samochody hierarchów kościelnych zawsze budziły wielkie emocje i kłuły wiernych po oczach. Już 11 lat temu opisywaliśmy na łamach Se.pl, jakimi autami przyjechali biskupi na zjazd episkopatu. Limuzyny Audi, Volkswagena, Volvo, terenowe lexusy czy chevrolety - w głowie zakręcić się mogło od wypasionych fur. Co ciekawe, zjazd już w 2012 roku poświęcony był... walce z pedofilią. Lata lecą, a w Kościele nadal mówi się o walce z pedofilią i nadal biskupi miłują dobre auta. Dwa lata temu informowaliśmy o tym, jakim autem wożony jest Stanisław Dziwisz. Elegancki Volkswagen Passat (wersja z silnikiem 2.0 TDI SCR BlueMotion i napędem 4MOTION w odmianie sprzed liftingudo) do setki przyspiesza w 7 sekund. Na samochody narzekać nie mogą także inni polscy biskupi, tacy jak Kazimierz Nycz, Marek Jędraszewski czy Sławoj Leszek Głódź. Zobacz w naszej galerii poniżej, jakimi furami są lub byli wożeni nasi hierarchowie.

Franciszek apelował: "Wybierajcie skromniejsze modele"

Ciekawostką może być to, że polscy biskupi stawiają przede wszystkim na niemieckie marki. Sławoja Leszka Głódzia widzieliśmy np. w BMW i Audi, a Stanisława Dziwisza, Stanisława Gądeckiego i Marka Jędraszewskiego w Volkswagenie. Zamiłowania do luksusowych fur zdaje się nie pochwalać papież Franciszek. - Boli mnie serce, gdy widzę księdza lub zakonnice w najnowszym modelu samochodu - stwierdził kiedyś na spotkaniu z duchownymi. - Samochody są potrzebne. Ale wybierajcie skromniejsze modele. Pomyślcie o dzieciach umierających z głodu i zaoszczędzone pieniądze przekażcie im - apelował papież.

Nie przegap: Tak mieszka Stanisław Dziwisz, a tak Sławoj Leszek Głódź. Raj na ziemi!

Sonda Czy polscy biskupi są dla Ciebie autorytetami? Tak Nie Część tak, część nie