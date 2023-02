Wielka radość Hanny Gil-Piątek! Sypią się gratulacje

Jak się okazuje, Hanna Gil-Piątek ma bardzo pracowite weekendy, bowiem zaocznie studiuje prawo nieruchomości. Jak wiadomo, styczeń i luty to czas sesji, czyli serii egzaminów na uczelniach. Nie inaczej jest w przypadku byłej posłanki Polski 2050 - Przy sobocie na robocie. Praca się sama nie napisze, ale egzaminy wszystkie zdane. Prawo nieruchomości u prof. Strzelczyka 5,5, tak samo prawo budowlane u prof. Sieradzkiej. Łatwo nie było, ale pracując w komisji infrastruktury wstyd pokazać Wam inne oceny. Tym samym zaczynam ostatni semestr, trzymajcie kciuki! – przekazała na Instagramie. Do tego dodała zdjęcie, na którym stoi przed Uczelnią Łazarski z zawadiackim uśmiechem i w szarym kaszkiecie. Nie tylko ona się cieszy! W komentarzach zaroiło się od gratulacji. „Gratulacje. Jestem dumna i trzymam kciuki za Panią”; „Brawo Hania, u Ciebie innych ocen nie widzę”; „Super, pani Haniu” – czytamy. Hannie Gil-Piątek z pewnością należą się wyrazy uznania, ze potrafi skutecznie łączyć pracę z nauką, a do tego zgarnia same dobre oceny!

