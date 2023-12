Wielkie zmiany w życiu Marianny Schreiber! Droga od Top Model do wojowniczki w MMA [ZDJĘCIA]

Marianna Schreiber zdobyła popularność i rozpoznawalność od udziału w Top Model. Wówczas zaczęła bywać na czerwonych dywanach, a media chętnie się o niej rozpisywały. Wielkim zaskoczeniem było, gdy postanowiła wejść w świat polityki i założyć partię "Mam dość 2023", z którą wiązała polityczne nadzieje. Ale nie tylko na tej działalności się skupiała. Zajmowała się sprawami społecznymi, próbowała swoich sił w muzyce. Kolejnym przełomowym momentem w jej życiu była decyzja o tym, by pójść do wojska, a konkretnie zgłosić się do odbycia szkolenia wojskowego, w ramach zasadniczej służby wojskowe, które trwało 28 dni. To był dla niej wyjątkowy czas, który dał jej wiele cennych doświadczeń. Teraz zaś okazuje się, że Marianna Schreiber spróbuje swoich sił w walkach freak-fightowych i zadebiutuje w klatce MMA podczas gali Clout MMA 3.

Marianna Schreiber przeszła też przemianę jeśli chodzi o styl i wizerunek. Nie tylko zdecydowała się na korektę nosa, ale też zmieniła styl życia. Porzuciła niesłużące jej solarium i zaczęła bardzo o siebie dbać, postawiła na delikatny makijaż. - Moja skóra była zniszczona od lat korzystania z solarium, sucha, cała w zmarszczkach, z licznymi przebarwieniami, miałam także opadające powieki. Pani doktor dwa lata temu stwierdziła, że mam cerę co najmniej 10 lat starszej kobiety. Nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo solarium zniszczyło mi skórę - wspominała w jednym z wpisów. Zmieniła też styl. Z bardzo króciutkich sukienek przeszła w etap noszenia eleganckich garniturów i sukienek.

W galerii niżej zobaczycie, jak przez ostatnie lata i miesiące zmieniła się Marianna Schreiber!