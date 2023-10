Jakie wykształcenie ma Mateusz Morawiecki? Będziecie w szoku, co i gdzie studiował premier. Zagraniczne uczelnie to początek!

Wybory 2023 w większości miejscowości trwały do 21:00, ale nie wszędzie! Warszawa, Kraków, Wrocław... To zaledwie kilka z miast, w których głosowanie przedłużyło się przez ogromne kolejki, w których ludzie stali nawet po kilka godzin. Rekordowa komisja musiała być otwarta aż do 3. w nocy! Frekwencja w tych wyborach jest rekordowa, a zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania samej Państwowej Komisji Wyborczej. Brakowało kart, które trzeba było dodatkowo dostarczać, a pracownicy w komisjach nie wyrabiali z liczbą ludzi, których przyszło im obsługiwać. Politycy wszystkich partii są zgodni, że to prawdziwe święto demokracji. Ale prawdziwy, cichy bohater wyborów 2023, pojawił się pod odsłoną nocy. Przyszedł na ratunek tym, którzy stali w mrozie, głodni i spragnieni. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia, podobnie jak my, gdy o tym usłyszeliśmy.

Wybory 2023: Ludzie czekali w środku nocy, by oddać głos. Nagle zjawił się ON. Przecieramy oczy ze zdumienia

Mimo zimna, głodu i pragnienia, ludzie stali w kolejce do lokali wyborczych, by oddać swój głos. Wtedy nagle zjawił się on. I można by sobie pomyśleć: kto? Jakiś polityk? Rycerz na białym koniu? Otóż nie! Był to... dostawca pizzy. Z ciepłym posiłkiem, wezwany przez anonimowego darczyńcę, podchodził do ludzi i rozdawał jedzenie, którym ci się dzielili. Wszystko pokazano między innymi na antenie TVN, a sceny rozgrywały się przed jednym z lokali wyborczych.

- Chcę bardzo, bardzo podziękować osobie, która tę pizzę zamówiła. I tym wszystkim, którzy tak o nas tutaj dbają, przynoszą ciepłe herbaty, żebyśmy nie zamarzli - mówił jeden z młodych mężczyzn przed kamerą.

To się nazywa ratunek, o który nikt nie pytał, a każdy potrzebował. Trzeba przyznać, że to jedna ze scen, która na pewno zostanie przez wyborców zapamiętana, zaraz obok tego, że udało się przebić rekord frekwencji w wyborach 2023.