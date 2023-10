Wybory 2023: Takiego lokalu wyborczego jeszcze nie widzieliśmy. Efektowne zdjęcia

W niedzielę (15 października 2023 r.) o godz. 7 rano, w Polsce rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Do godziny 21:00 trwa cisza wyborcza, po niej poznamy sondażowe wyniki wyborów. Polacy głosują m.in. w Czerwonaku, gdzie czekają na nich również oryginalne dekoracje. Lokal wyborczy wypełniony jest manekinami w strojach teatralnych. Na ścianach wiszą plakaty. W lokalu znajduje się także toaletka z lustrem. Kabiny do głosowania zostały zmienione w przebieralnie, w których także zawisły stroje.

- Partnerem naszych tegorocznych działań jest Teatr Wielki w Poznaniu. Użyczono nam właśnie do tegorocznego wystroju części materiałów, które wykorzystaliśmy do aranżacji, stąd w tym roku stworzyliśmy tu teatralną garderobę - powiedziała PAP dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku Joanna Szalbierz-Kędzierska. - Nie chcielibyśmy, by aranżacje lokalu w jakikolwiek sposób były interpretowane. One mają po prostu zachęcić do przyjścia tutaj, do oddania głosu - dodała.