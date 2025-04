i Autor: Facebook "Joanna Senyszyn", Archiwum prywatne

Mistrzyni riposty w natarciu

Za co kochają Joannę Senyszyn? 7 powodów i kultowe teksty kandydatki na prezydentkę

Joanna Senyszyn to najbarwniejsza kandydatka w wyborach prezydenckich 2025. Jej wypowiedzi trafiają w punkt, potrafi zaorać przeciwnika jednym zdaniem i nie boi się mówić, co myśli – bez filtrów, bez kalkulacji, bez autocenzury. W długi weekend przypominamy, za co ją naprawdę lubimy. A jeśli jeszcze nie jesteś jej fanem… może po tym tekście zmienisz zdanie.