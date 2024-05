Zatkało nas, gdy dowiedzieliśmy się, kim w młodości była Anna Maria Żukowska. A to dopiero!

Tak wyglądała wiceministra, gdy Polska wchodziła do UE! Pokazała zdjęcie sprzed 20 lat

Tak polityczki PiS wystroiły się na Dzień Flagi i początek kampanii do PE! Koniecznie zobaczcie te stroje!

Szok, ile lat kończy Tadeusz Rydzyk! Wiemy, co robił w żeńskim klasztorze w latach 80.!

Anna Maria Żukowska jest bardzo aktywną internautką. W mediach społecznościowych pokazuje, jak pracuje i jak mieszka. Wiadomo, że w domu ma pełno bibelotów i pamiątek. Wśród wielu ozdób i figurek można też u niej było dostrzec menorę, czyli siedmioramienny świecznik, który jest związany z judaizmem. Dlaczego? Posłanka Żukowska sama wspominała o swoich korzeniach, np. kilka lat temu na Twitterze, gdy odpowiadała na słowa jednego z polityków, które się jej nie podobały, a dotyczyły nazwania politycznych przeciwników "szarańczą": - Dehumanizacja przeciwników politycznych zawsze w historii była wstępem do czystek. Nie wolno siać takich nastrojów! Nie nadaje się Pan na przywódcę cywilizowanej opozycji! - komentowała wówczas i dodała: - Ja jestem z pochodzenia Żydówką. I mnie takie teksty, jak ten Schetyny, bolą bardzo. Jestem na takie odczłowieczające paralele niezmiernie wyczulona - podkreślała posłanka Lewicy.

Co ciekawe, w młodości Anna Maria Żukowska stała na czele jednej z organizacji religijnych dla młodzieży, a wcześniej organizacji politycznej: - W latach 2010 – 2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, a w latach 2011 – 2015 przewodnicząca koła w Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Zasiadała również w komitecie organizacyjnym Parady Równości w Warszawie. Rzeczniczka prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2016 do 2021 - czytamy na stronie Żukowskiej. Można więc śmiało powiedzieć, że od dawna polityczka miała chęci do działania i udzielała się społecznie.

NIŻEJ NA ZDJĘCIACH ZOBACZYCIE WSPOMNIANE WNĘTRZE MIESZKANIA ŻUKOWSKIEJ