Złomowisko talentów. O tym, jak górnik emeryt tworzy cuda z odpadów

Śląski magik metalu

Kto by pomyślał, że sterta metalowych odpadów może stać się inspiracją? Dla Adama Guta, emerytowanego górnika z Piekar Śląskich, to codzienność. Złomowisko to jego pracownia, a spawarka – pędzel. Z jego rąk wychodzą unikatowe lampy, meble i rzeźby, które zadziwiają precyzją wykonania i pomysłowością. "Jak jakiś element znajduje, to już wiem, co z tego powstanie" – mówi Adam w reportażu Dariusza Brombosza.

Z górniczego pyłu w artystyczny blask

Historia Adama to opowieść o pasji, która narodziła się na emeryturze. Po latach spędzonych w kopalni postanowił dać upust swojej kreatywności. Zamiast jednak tradycyjnych materiałów, wybrał te, które dla większości ludzi są bezużyteczne.

"W takim tworzeniu liczenie czasu to zgubi człowieka i nie robi tego precyzyjnie, i to, co by chciał" – tłumaczy Adam, podkreślając, że liczy się przede wszystkim radość tworzenia.

Isa Galeria – królestwo złomowej sztuki

Efekty jego pracy można podziwiać w niezwykłym miejscu – Isa Galeria, którą stworzył we własnym domu. To prawdziwe królestwo recyklingowej sztuki, gdzie każdy przedmiot ma swoją historię. Od drzwi wejściowych, zbudowanych z elementów bankowego sejfu, po lampy z filtra powietrza od ciężarówki – wszystko tu jest wyjątkowe.

"Tu jest wszystko w 100 proc. dokładnie od klamek, od drzwi, od szafki pod zlew, pod lampy wiszące. Wszystko jest zrobione ze złomu" – opowiada z dumą Adam.

Chcę też troszkę pokazać ludziom, że nie wszystko trzeba wyrzucić. Są dużo rzeczy, które można naprawić, przerobić na coś innego

Adam Gut to dowód na to, że pasja i talent mogą narodzić się w każdym wieku i w każdym miejscu. Jego historia to inspiracja dla wszystkich, którzy szukają sposobu na wyrażenie siebie i chcą żyć w zgodzie z naturą.

