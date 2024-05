Anna Maria Żukowska to posłanka, która często jest na ustach Polaków. Wszystko przez to, że polityczka potrafi wzbudzić emocje i kontrowersje swoimi wypowiedziami. Nigdy nie ukrywa, co tak naprawdę myśli, a to sprowadza na kłótnie i sprzeczki, ale też i gromy ze strony przeciwników! Anna Maria Żukowska to przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Współprzewodnicząca warszawskiej Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca mazowieckiej Nowej Lewicy. Członkini Krajowej Rady Sądownictwa. W Sejmie zasiada od wyborów 2019 roku, wtedy uzyskała 18 864 głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku zaufało jej ponad 2 razy więcej osób – zdobyła 38 426 głosów, uzyskując mandat posłanki na Sejm X kadencji z tego samego okręgu. Drugi najlepszy wynik wyborczy w Nowej Lewicy.

SPRAWDŹ: To przez nią dojdzie do rozłamu w koalicji? Wulgarne słowa do Hołowni, "zrobiła to z premedytacją i wyrachowaniem"

Żukowska jest bardzo dobrze wykształcona. Jak czytamy na jej stronie, kończyła filologię angielską (licencjat) i prawo (magister) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010 – 2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, a w latach 2011 – 2015 przewodnicząca koła w Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Zasiadała również w komitecie organizacyjnym Parady Równości w Warszawie. Rzeczniczka prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2016 do 2021. A jak mieszka? Wydawać by się mogło, że pasuje do niej minimalizm. Jest jednak zupełnie odwrotnie!

Szczęka nam opadła, gdy zobaczyliśmy w jakich warunkach mieszka Anna-Maria Żukowska. Totalne zaskoczenie!

Anna Maria Żukowska niekiedy uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje, jak mieszka. Trzeba przyznać, że w jej przestrzeni wiele się dzieje. Są tam przede wszystkim meble rodem z antykwariatu, bardzo zdobne z rzeźbieniami i ozdobami. W jej mieszkaniu królują bibeloty, których ma całe mnóstwo, ale i książki - Żukowska może się pochwalić sporą biblioteczką. Lubi też wyraziste kolory, co może na pierwszy rzut oka do niej nie pasuje, nas aż zatkało, gdy zobaczyliśmy, że ma ściany pomalowane na mocny róż! Do tego polityczka to miłośniczka ozdób sezonowych, takich jak świąteczne ozdoby. Nie wierzycie? Zobaczcie w galerii niżej!

CZYTAJ: Dramat Anny Marii Żukowskiej z Lewicy! Kupiła telewizor na raty 0 proc. Teraz ostrzega innych

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej