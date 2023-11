Żona Donalda Tuska przyłapana na zakupach. Wiemy, co kupowała na bazarku Małgorzata Tusk!

Donald Tusk od lat tworzy udany związek z Małgorzatą. Choć w ich życiu nie obyło się bez trudnych chwil, a nawet kryzysu w małżeństwie, udało im się wyjść na prostą. Do dziś są razem szczęśliwi. Lider PO spokojnie może się oddać pracy, bowiem jego partnerka czuwa nad domowymi sprawami.

Ostatnio została przyłapana na swoim ulubionym sopockim bazarku, gdzie robiła zakupy. W jej reklamówkach znalazły się same naturalne produkty: mięso, kalarepa, ogórki w słoiczku, nać pietruszki i ziemniaki. Zapowiada się prawdziwa uczta! Do tego kupiła wielki bukiet czerwonych róż. Być może to prezent dla Donalda Tuska, który ma za sobą pracowity tydzień, a może ozdoba na stół, by dodać wspólnemu obiadowi uroczystej atmosfery?

Widać, że Małgorzata Tusk miała wyśmienity humor – uśmiech nie schodził jej z twarzy, gdy przeglądała dostępne produkty. Ubrała się w czarną kurtkę, czarne spodnie i czarne rękawiczki. Mimo tego dość ponurego koloru, było widać, że promienieje! Trzeba przyznać, że ma powody, bowiem dobra passa partii jej męża trwa.

