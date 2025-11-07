Edyta Herbuś w zmysłowym i bardzo skąpym bikini wskoczyła na Mariusza Pudzianowskiego. Mina Pudziana mówi wszystko, gorące zdjęcia

Pudzianowski zyskał ogromną popularność wygrywając w wielkim stylu dziesiątki zawodów strongmanów. Pięć razy był mistrzem świata, sześć razy mistrzem Europy, trzykrotnie sięgał też po tytuł czempiona globu w zmaganiach drużynowych. Do tego zwyciężał w wielu krajowych i zagranicznych imprezach.

W 2009 roku zmienił profesję, został zawodnikiem MMA i bije się do dziś. Co prawda w ostatnim czasie jest mu mocno nie po drodze z KSW, ale jak zapewnia kariery jeszcze nie kończy i wkrótce powinniśmy ponownie zobaczyć go w klatce. Kilka dni temu pisaliśmy, że według naszych informacji "Pudzian" dogadał się z FAME MMA, więc niebawem zapewne zadebiutuje na gali tej freakfightowej organizacji.

Herbuś z kolei na szerokie wody wypłynęła dzięki występowi w "Tańcu z Gwiazdami". Wzięła udział w 2. i 4. edycji, dochodząc do półfinału odpowiednio z Jakubem Wesołowskim (2005) i Marcinem Mroczkiem (2006). Z tym pierwszym miała styczność także na planie serialu "Na wspólnej", gdzie wcieliła się w rolę Urszuli, dziewczyny Igora Nowaka granego właśnie przez Wesołowskiego. Z kolei w parze z Mroczkiem w 2008 roku wygrała drugi Konkurs Tańca Eurowizji.

Mało jednak osób wie, że drogi Pudzianowskiego i Herbuś przecięły się w 2003 roku w redakcji "Super Expressu". Pudzianowski miał już wtedy na koncie jeden tytuł mistrza świata i właśnie szykował się do obrony (udanej!) tytułu w Zambii. Natomiast Herbuś była szerzej nieznaną tancerką i modelką. Z tej drugiej roli wywiązała się znakomicie, czego efekty możecie zobaczyć w naszej galerii na otwarciu tego artykułu!

Swoją drogą ciekawe, czy Pudzianowski i Herbuś pamiętają tę sesję...

