Jan Urban niebawem ma być przedstawiony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. To były kadrowicz, zagrał na mistrzostwach świata w 1986 roku w Meksyku. Jest legendą Górnika Zabrze, grał w latach świetności tego klubu, zdobywał z nim seryjnie mistrzostwo Polski. W momencie zwolnienia Górnik nie zdobywał punktów: przegrał trzy mecze z rzędu. Od razu po zwolnieniu trener Jan Urban rozmawiał z Super Expressem. Rozmowa TUTAJ. Teraz na ten temat szkoleniowiec wypowiedział się ponownie w programie Ekstraklasa po godzinach w Canal+ Sport. Co miał do powiedzenia?

Kim jest Jan Urban, przyszły selekcjoner reprezentacji Polski. Jakie kluby prowadził? Gdzie grał?

Nie było argumentów ku temu, żeby Urban został zwolniony

- Nie ma tak naprawdę argumentów ku temu, żebym został zwolniony - powiedział trener Urban. - Po prostu Łukasz Milik chciał pracować z kimś innym i szukał tej zmiany. Wiem, że już w pierwszej rundzie w tym sezonie mogłem być zwolniony. Natomiast jakimś tam, jednym czy drugim wynikiem uratowałem się, a sezon wyszedł znakomicie - dodał.

Jan Urban nowym selekcjonerem? Wiemy, jak zareagował Robert Lewandowski! Ważny głos

- Nie mam pretensji o to, że ktoś mnie zwalnia. Wiem, że jestem ze starego rozdania. Ale przepraszam: w takim momencie? Wszystko można było zrobić odpowiednio. Nie w tej formie, nie w ten sposób. Taki ewidentny brak szacunku nie powinien mieć miejsca po prostu - powiedział trener Jan Urban w Canal+ Sport.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Taki ewidentny brak szacunku nie powinien....

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na formę rozstania na jaką zdecydowali się szefowie Górnika.

- Nie mam pretensji o to, że ktoś mnie zwalnia - tłumaczył trener Urban. - Wiem, że jestem ze starego rozdania. Wiem, że jeśli przychodzi ktoś nowy, to chciałby może sprowadzić swojego trenera, poukładać sobie z nim całą pracę. Nie ma problemu. Ale przepraszam: w takim momencie? Wszystko można było zrobić odpowiednio. Nie w tej formie, nie w ten sposób. Taki ewidentny brak szacunku nie powinien mieć miejsca po prostu. A inne rzeczy ja mogę zrozumieć. We wtorek zostałem zwolniony, a na środę byłem umówiony na rozmowę z Łukaszem Milikiem. No, nie robi się takich rzeczy - nie mógł zrozumieć zachowania szefów śląskiego klubu przy jego dymisji.

Kulesza gra w swoją grę! Urban selekcjonerem? Borek studzi emocje. Zamieszanie wokół kadry

Sonda Czy Jan Urban byłby dobrym selekcjonerem? Tak Nie Trudno powiedzieć

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chodziło tylko i wyłącznie o formę dymisji

Trener podkreśla, że mimo odejścia dalej będzie kibicował Górnikowi, aby ten odnosił sukcesy.

- Życzę Łukaszowi, panu Siarze, żeby prowadzili Górnika jak najlepiej, żeby Górnik osiągnął jak najlepsze sukcesy - wyliczał trener Urban. - Sam Górnikowi będę bardzo kibicował. Natomiast nie powiem, że jeden czy drugi są nie wiadomo, jakimi fachowcami. Bo tutaj nie odkryję Ameryki mówiąc, że Łukasz ma dopiero dwuletnie doświadczenie jako dyrektor sportowy. Przychodzi z Akademii i wydaje mi się, że w dalszym ciągu zdobywa doświadczenie. Doświadczenia, którego - moim zdaniem - mnie nie brakuje. Chodzi mi tylko i wyłącznie o formę. Można to było zrobić inaczej. I nawet zrozumiałbym to zwolnienie wcześniejsze, że chce się dać szanse swojemu byłemu zawodnikowi, w tym przypadku Piotrkowi Gierczakowi. Oczywiście, ale porozmawiajmy po prostu - podsumował wtedy przyszły selekcjoner reprezentacji Polski.

Media: A jednak! Nowy selekcjoner o krok od reprezentacji. Cezary Kulesza zdecydował

Jan Urban nie przebierał dziś w słowach w Ekstraklasie #PoGodzinach w kontekście swojego zwolnienia❗Byłego już trenera @GornikZabrzeSSA trzeba posłuchać 👇📺 Ekstraklasa #PoGodzinach trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/u9B4oPx4kX— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 22, 2025