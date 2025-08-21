Łukasz Mejza komentuje nagranie z rzekomej imprezy z Kuleszą. „Koledzy strasznie fałszowali”

Łukasz Mejza miał być jednym z uczestników imprezy, na której, według informacji „Gońca”, znajdował się Cezary Kulesza. Panowie mieli przytuleni śpiewać barkę, a na dowód, kilka tygodni po publikacji redakcja pokazała wideo z imprezy, wskazując na obecność Łukasza Mejzy, Kamila Bortniczuka i Cezarego Kuleszy. Otrzymaliśmy komentarz od jednego z nich. - Koledzy strasznie fałszowali - przekazał żartobliwie Mejza, nie wskazując, czy pozostałe dwie osoby rzeczywiście były na imprezie.

Rzekome nagranie z udziałem Cezarego Kuleszy i polityków PiS. Śpiewali „Barkę”

W ostatnich dniach głośnym echem odbił się artykuł „Gońca” pod tytułem „Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki”. Tekst opisywał prywatną imprezę, podczas której – według autorów – prezes PZPN Cezary Kulesza miał w gronie polityków Prawa i Sprawiedliwości bawić się przy pieśni „Barka”, kojarzonej m.in. z papieżem Janem Pawłem II.

Sam Kulesza od razu odciął się od doniesień. Wypierał zarówno samego wydarzenia, jak i rzekomych nagrań, a dodatkowo zapowiedział kroki prawne wobec redakcji. Jednak 21 sierpnia „Goniec” opublikował nowy materiał, w którym udostępnił fragment nagrania mającego potwierdzać wcześniejsze informacje.

Rzekome nagranie Cezarego Kuleszy z politykami PiS. Poprosiliśmy o komentarz PZPN. Co usłyszeliśmy?

O komentarz zwróciliśmy się do PZPN. Rzecznik federacji Tomasz Kozłowski podkreślił, że „prezes Cezary Kulesza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjął formalne kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia. Zostało ustanowione pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia jej przez niezawisły sąd, prezes nie będzie komentował tej kwestii, szanując zasady postępowania sądowego”.

Łukasz Mejza dla „SE”: „Ratowałem sytuację moim talentem wokalnym”

O komentarz w sprawie zapytaliśmy Łukasza Mejzę. Polityk nie chciał jednak potwierdzić, kto konkretnie był na imprezie i czy byli to Kamil Bortniczuk i Cezary Kulesza.

- Nie będę komentował kto konkretnie był obecny na tym spotkaniu, ponieważ miało ono charakter prywatny odbywało się w prywatnym mieszkaniu w czasie wolnym od pracy. Myślę, że tak naprawdę najbardziej wątpliwe moralnie w tej całej sytuacji było nagrywanie z ukrycia i publiczne wykorzystanie nagrania z czysto prywatnej sytuacji, która nie przedstawia tak naprawdę niczego złego – oświadczył nam.

Łukasz Mejza w żartobliwy sposób przyznał, że on sam próbował ratować całą sytuację talentem wokalnym i przeprosił ludzi, którzy słuchali tego nagrania za „fałszujących kolegów”.

- Gratuluję dziennikarzom i ich informatorom. Afera na miarę Rywina albo Watergate: Kilku dorosłych Polaków napiło się o 2 w nocy wódki w męskim składzie i pośpiewałi. To jest Polska i nasze piękne tradycje biesiadowania. Wyjedźcie z tej Warszawy, to zobaczycie jak wygląda życie. W tym miejscu chciałbym przeprosić wszystkich oglądających to nagranie. Ratowałem sytuację swoim talentem wokalnym, ale koledzy strasznie fałszowali. Przepraszam – przekazał.

