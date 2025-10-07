Sceny pod aresztem w Toruniu! Dziesiątki kibiców zrobiły to po aresztowaniu "Bad Boya" [WIDEO]

2025-10-07

Zatrzymania Denisa Z., ps. „Bad Boy” i Bartosza Sz. wzbudziły ogromne zamieszanie nie tylko w Toruniu, ale i internecie. Obu zatrzymanym mężczyznom i gwiazdom freak-fightów grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Pod aresztem w Toruniu doszło do zaskakujących scen. Co zrobili kibice Elany po aresztowaniu „Bad Boya”? Wideo pojawiło się w sieci.

Denis Z. i Bartosz Sz. aresztowani na trzy miesiące

Dotarły nowe informacje dotyczące głośnego zatrzymania pseudokibiców w Toruniu. Wśród trzech mężczyzn zatrzymanych przez policję znalazł się Denis Z., znany w świecie freak-fightów jako „Bad Boy”. Jak ustaliło RMF FM, prokuratura zadecydowała o zastosowaniu wobec niego i Bartosza Sz. trzymiesięcznego aresztu.

Do zatrzymań doszło po bójce, do której miało dojść na ulicy Podgórskiej w Toruniu. Według ustaleń policji w zdarzeniu uczestniczyło kilku mężczyzn, a na miejscu zabezpieczono maczety oraz przedmioty przypominające broń palną. Jednym z zatrzymanych był nieletni – 15-latek, który został już zwolniony do domu.

Nowe informacje ws. zatrzymania Denisa Z.! Wiemy, co chce zrobić prokuratura z „Bad Boyem”

„Funkcjonariusze zabezpieczyli maczety oraz przedmioty przypominające broń” – przekazał portal RMF24.pl. Zatrzymanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Denis Z., znany w internecie jako „Bad Boy”, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci świata freak-fightów. Popularność zyskał dzięki emocjonującym walkom i prowokacyjnym zachowaniom – zarówno podczas konferencji, jak i poza klatką. Jego sportowa kariera często przeplatała się z życiem na granicy prawa.

Denis Z. ps. Bad Boy zatrzymany. Oto, co przy nim znaleźli
Kibice zebrali się pod aresztem, wspierając "Bad Boya"

O jego problemach z wymiarem sprawiedliwości spekulowano od kilku tygodni. W sieci krążyły nagrania mające przedstawiać Denisa w trakcie ucieczki z miejsca zdarzenia. Jedno z nich udostępnił współwłaściciel FAME MMA, Michał „Boxdel” Baron.

Jak podaje RMF FM, śledczy nie ujawniają na razie szczegółów postępowania. Sąd zadecydował jednak o zatrzymaniu jednego i drugiego na okres trzech miesięcy. Pod aresztem w Toruniu zgromadzili się kibice, którzy wyrazili swoje wsparcie dla "Bad Boya".

