Wojciech Szczęsny z Mariną na premierze filmu. Totalnie się nie dopasowali! Ludzie przecierali oczy ze zdumienia

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-07 7:59

Wojciech Szczęsny - mimo że nie gra już w reprezentacji Polski - ciągle wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców. W poniedziałek, 6 października, nasz legendarny bramkarz wraz z żoną Mariną Łuczenko pojawił się na przedpremierowym pokazie filmu dokumentalnego o sobie. Wygląda na to, że małżonkowie totalnie się nie dopasowali! Dziwnie to wyglądało.

  • 6 października odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Szczęsny", na którym pojawił się Wojciech Szczęsny z żoną Mariną Łuczenko.
  • Uwagę zwróciło obuwie małżonków: Marina Łuczenko miała na sobie eleganckie buty na obcasie, a Wojciech Szczęsny trampki, co wywołało zaskoczenie.
  • Film dokumentalny "Szczęsny" ma ujawnić wiele tajemnic z życia prywatnego bramkarza, który po wznowieniu kariery gra w FC Barcelonie.

Przedpremierowy pokaz filmu "Szczęsny". Nasz bramkarz przyszedł z żoną Mariną Łuczenko. 

Wojciech Szczęsny to bez wątpienia jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Uczestniczył w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a także w mistrzostwach Europy (2012, 2016, 2020 i 2024). Łącznie w narodowych barwach zaliczył 84 występy. Po Euro 2024 "Szczena" zakończył karierę, ale bardzo szybko ją wznowił. Po tym, gdy kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, pilnie golkipera potrzebowała FC Barcelona. A że Wojciech Szczęsny był wolny... Strony się dogadały i nasz bramkarz dołączył do słynnego klubu z Katalonii. Szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców i dorobił się nowego przydomka. W Barcelonie Wojciech Szczęsny to po prostu "Tek". O karierze Wojka napisano już tomy, ale jego życie prywatne pełne jest tajemnic. Wiele z nich wyszło na jaw w filmie dokumentalnym "Szczęsny". Jego przedpremierowy pokaz odbył się w poniedziałek, 6 października. Bramkarzowi towarzyszyła jego słynna żona - Marina Łuczenko.  

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko nie dopasowali się na premierze

"Szczena" do Polski przyleciał prywatnym samolotem w towarzystwie Roberta Lewandowskiego. Już na lotnisku bramkarza dopadli łowcy autografów. Potem jeszcze Wojciech Szczęsny spotkał się z najmłodszymi fanami, z którymi pozował do zdjęć. Punkt kulminacyjny dnia jednak nastąpił wieczorem, gdy odbył się uroczysty pokaz filmu. Wojtek jak rasowy celebryta pozował na ściance wraz z Mariną. Wyglądali jak milion dolarów, choć... można było odnieść wrażenie, że się nie dopasowali. Chodzi o buty. Marina Łuczenko postawiła na czarne eleganckie obuwie na obcasie z lekko odkrytymi palcami, a Wojciech Szczęsny "wrzucił na luz" i założył modne czarne trampki. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Taki mix na salonach nie zdarza się często.

W galerii prezentujemy zdjęcia Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko z przedpremierowego pokazu filmu "Szczęsny". Są zbliżenia na buty!

Wojciech Szczęsny ż żoną po premierze
25 zdjęć
Super Express Google News
JAN TOMASZEWSKI: Kadra przerosła Michała Probierza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARINA ŁUCZENKO
WOJCIECH SZCZĘSNY