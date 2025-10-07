Wojciech Szczęsny z Mariną na premierze filmu. Totalnie się nie dopasowali! Ludzie przecierali oczy ze zdumienia

6 października odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Szczęsny", na którym pojawił się Wojciech Szczęsny z żoną Mariną Łuczenko.

Uwagę zwróciło obuwie małżonków: Marina Łuczenko miała na sobie eleganckie buty na obcasie, a Wojciech Szczęsny trampki, co wywołało zaskoczenie.

Film dokumentalny "Szczęsny" ma ujawnić wiele tajemnic z życia prywatnego bramkarza, który po wznowieniu kariery gra w FC Barcelonie.

Przedpremierowy pokaz filmu "Szczęsny". Nasz bramkarz przyszedł z żoną Mariną Łuczenko.

Wojciech Szczęsny to bez wątpienia jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Uczestniczył w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a także w mistrzostwach Europy (2012, 2016, 2020 i 2024). Łącznie w narodowych barwach zaliczył 84 występy. Po Euro 2024 "Szczena" zakończył karierę, ale bardzo szybko ją wznowił. Po tym, gdy kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, pilnie golkipera potrzebowała FC Barcelona. A że Wojciech Szczęsny był wolny... Strony się dogadały i nasz bramkarz dołączył do słynnego klubu z Katalonii. Szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców i dorobił się nowego przydomka. W Barcelonie Wojciech Szczęsny to po prostu "Tek". O karierze Wojka napisano już tomy, ale jego życie prywatne pełne jest tajemnic. Wiele z nich wyszło na jaw w filmie dokumentalnym "Szczęsny". Jego przedpremierowy pokaz odbył się w poniedziałek, 6 października. Bramkarzowi towarzyszyła jego słynna żona - Marina Łuczenko.

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko nie dopasowali się na premierze

"Szczena" do Polski przyleciał prywatnym samolotem w towarzystwie Roberta Lewandowskiego. Już na lotnisku bramkarza dopadli łowcy autografów. Potem jeszcze Wojciech Szczęsny spotkał się z najmłodszymi fanami, z którymi pozował do zdjęć. Punkt kulminacyjny dnia jednak nastąpił wieczorem, gdy odbył się uroczysty pokaz filmu. Wojtek jak rasowy celebryta pozował na ściance wraz z Mariną. Wyglądali jak milion dolarów, choć... można było odnieść wrażenie, że się nie dopasowali. Chodzi o buty. Marina Łuczenko postawiła na czarne eleganckie obuwie na obcasie z lekko odkrytymi palcami, a Wojciech Szczęsny "wrzucił na luz" i założył modne czarne trampki. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Taki mix na salonach nie zdarza się często.

