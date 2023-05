20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych. To okazja by zastanowić się, jaki wpływ na nasze życie mają badania kliniczne.

Jak zbudować dom bez zbędnych formalności? To możliwe!

Jakie warunki trzeba spełnić aby przystąpić do programu Pierwsze Mieszkanie?

Wyniki Lotto z 13.05.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Rozwój polskiej medycyny

Działania mające na celu wspieranie i dofinansowywanie badań klinicznych przyczyniają się do rozwoju całego sektora medycznego i poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Szczególne miejsce zajmują tu niekomercyjne badania kliniczne. Wysiłki badaczy realizujących badania niekomercyjne koncentrują się głównie na analizie skuteczności leków już obecnych na rynku, ale stosowanych w odmienny sposób (np. inne dawkowanie lub wskazanie). Badania te prowadzone są często w kluczowych dziedzinach terapeutycznych, w celu opracowania nowych standardów terapii oraz poprawy skuteczności leczenia pacjentów w Polsce, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań istotnych społecznie problemów zdrowotnych, szczególnie w obszarze pediatrii i chorób rzadkich. Efektem badań może być określenie stanu zdrowia populacji, ocena metod diagnostycznych różnych chorób, badanie związków między chorobą i jej komplikacjami a stosowanymi metodami leczenia. Nie bez znaczenia jest podnoszenie kwalifikacji i pozycji badaczy oraz młodych naukowców biorących udział w badaniach, czy wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej.

Aby zintensyfikować działania związane z rozwojem obszaru badań klinicznych, w 2019 roku powołano w Polsce Agencję Badań Medycznych (ABM), której jednym z priorytetowych zadań jest wsparcie rynku niekomercyjnych badań klinicznych. Liczne zadania realizowane przez ABM, między innymi przeznaczanie środków na organizację i prowadzenie badań czy popularyzacja wiedzy w tym zakresie, mają na celu wykorzystanie w pełni narodowego potencjału.

Agencja Badań Medycznych dofinansowała dotychczas ponad 200 projektów badawczych, dedykowanych najbardziej wymagającym wsparcia obszarom – jak choroby cywilizacje, psychiatria, neurologia czy choroby rzadkie. Ponad 57 tys. pacjentów zyska dzięki temu dostęp do najnowocześniejszych terapii.

Nie brałem udziału w badaniu klinicznym, więc mnie to nie dotyczy?

Badania kliniczne są istotną częścią rozwoju leków, wyrobów medycznych i farmakoterapii, a ich wyniki stanowią podstawę do dopuszczania do obrotu produktów leczniczych. Gdyby nie prowadzone na całym świecie badania kliniczne, w naszych aptekach nie byłoby leków. Badania kliniczne pozwalają na określenie skuteczności, bezpieczeństwa i dawkowania leków. Oznacza to, że leki bez realizacji takich badań nie mogłyby być wprowadzane na rynek.

Z punktu widzenia ostatnich wydarzeń, jak pandemia, czy agresja Rosji na Ukrainę, widzimy jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe i jak ważna jest samowystarczalność kraju w zakresie dostępu pacjentów do leków ratujących życie.

W warunkach kryzysowych, łańcuchy dostaw od producentów zagranicznych mogą ulec przerwaniu i doprowadzić do deficytów stwarzając dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Bezpieczeństwo lekowe może zagwarantować produkcja podstawowych leków w kraju. W związku z tym, kluczowe jest stworzenie odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję gotowych leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych. Ma to celu również uniezależnienie Polski od zagranicznych producentów i dostawców leków.

Produkcja leków w kraju oznacza większe bezpieczeństwo i jest szansą dla gospodarki, m.in. na wzrost innowacyjności. Na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście leki generyczne, a jednym z głównych wyzwań pozostają pieniądze i ich właściwe zagospodarowanie. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstała Agencja Badań Medycznych, która regularnie ogłasza konkursy dla polskich producentów, m.in. dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie, leków generycznych czy digitalizacji ochrony zdrowia.

Leczenie chorób rzadkich

Badania kliniczne pozwalają na opracowanie leków i terapii dla chorób rzadkich, które wcześniej nie były badane lub leczone. W Polsce ok. 3 mln osób cierpi na choroby rzadkie, które ze względu na trudności w rozpoznawaniu i brak dostępnych opcji terapeutycznych stanowią wyzwanie dla opieki zdrowotnej. Badania kliniczne w tej dziedzinie są szansą dla pacjentów na dostęp do innowacyjnych terapii.

Aby poprawić sytuację tej grupy pacjentów, Ministerstwo Zdrowia opracowało Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Przewiduje on m.in. stworzenie ośrodków eksperckich, szeroki dostęp do leków czy stworzenie Rejestru Chorób Rzadkich. Dodatkowo, Agencja Badań Medycznych w 2021 roku zakontraktowała ponad 100 mln zł na wsparcie realizacji projektów badawczych związanych z chorobami rzadkimi.

Bezpieczeństwo pacjenta

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjentowi (uczestnikowi badania) i poszanowanie jego praw. O tym, czy pacjent spełnia kryteria medyczne, by wziąć udział w badaniu, decyduje lekarz pełniący rolę badacza.

Zasady prowadzenia badań klinicznych są regulowane przez istniejące akty prawne i etyczne. Badanie kliniczne może się rozpocząć po uzyskaniu właściwych pozwoleń, tj. zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.

Przystąpienie do badania klinicznego jest dobrowolne, wymaga odpowiedniego przygotowania i przemyślenia swojej decyzji. Badacz, który kwalifikuje pacjentów do badania, musi dokładnie wyjaśnić wszystkie aspekty badania, które są dla uczestnika niejasne lub budzą wątpliwości. Pacjent, który decyduje się wziąć udział w badaniu klinicznym, podpisuje świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym.

Zmiana dla systemu ochrony zdrowia

Wyniki badań klinicznych wpływają bezpośrednio na cały system opieki zdrowotnej. Dzięki nim możliwe jest podnoszenie standardów i jakości leczenia oraz optymalizacja kosztów leczenia, a tym samym lepsze wykorzystywanie środków finansowych alokowanych na ochronę zdrowia. Terapie opracowywane w ramach badań klinicznych bardzo często stanowią jedyną szanse na poprawę jakości i długości życia dla chorych ciepiących na nowotwory, choroby rzadkie, schorzenia kardiologiczne czy choroby autoimmunologiczne, szczególnie gdy standardowe terapie nie dają pozytywnych lub zadawalających wyników.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat udziału w badaniach klinicznych? Odwiedź stronę: https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/