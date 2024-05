5 skutecznych sposobów na oszczędzanie

Według badania „Barometr oszczędności 2023” w zeszłym roku ponad 21% Polaków nie miało żadnych oszczędności. Z kolei 35% badanych ma odłożoną taką kwotę, która pozwoliłaby przetrwać zaledwie miesiąc, gdyby stracili oni swoje źródło dochodów.

Dlaczego warto oszczędzać?

Oszczędzanie to dobry nawyk, który powinien wyrobić sobie każdy. Wśród najważniejszych zalet można zaliczyć przede wszystkim:

niezależność finansową – dysponowanie dodatkowymi pieniędzmi umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji związanych np. ze zmianą pracy,

– dysponowanie dodatkowymi pieniędzmi umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji związanych np. ze zmianą pracy, zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji – dzięki oszczędnościom nagłe wydatki, np. na zakup nowego sprzętu, nie są aż tak problematyczne,

– dzięki oszczędnościom nagłe wydatki, np. na zakup nowego sprzętu, nie są aż tak problematyczne, możliwość realizacji marzeń – zaoszczędzone pieniądze możesz wydać np. na podróż lub zakup upragnionego samochodu.

Odkładanie środków finansowych może być także rodzajem zabezpieczenia na przyszłość, gdy zakończysz karierę zawodową.

Jak skutecznie oszczędzać?

Poniżej znajdziesz kilka praktycznych porad, które znacząco ułatwią Ci oszczędzanie. Dzięki nim stanie się to o wiele łatwiejsze.

1. Zmniejsz swoje rachunki

Rachunki związane z kosztami eksploatacyjnymi pochłaniają dużą część domowego budżetu. Warto więc wprowadzić nawyki, które pozwolą je nieco zminimalizować. Przede wszystkim pomyśl o zmianie dostawcy energii elektrycznej. Może bowiem okazać się, że w konkurencyjnej firmie otrzymasz korzystniejsze warunki. Dobrym rozwiązaniem jest także wybór taryfy, dzięki której w określonych godzinach będziesz mógł korzystać z tańszego prądu.

Warto wyrobić sobie nawyki, które pozwolą nieco zminimalizować zużycie energii elektrycznej i innych mediów. Przede wszystkim zawsze odłączaj z prądu urządzenia, których aktualnie nie używasz. Zamiast długich kąpieli wybieraj krótkie prysznice. Te z pozoru niewielkie zmiany mogą sprawić, że Twoje rachunki będą niższe.

2. Bądź konsekwentny

Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczne odkładanie określonej kwoty. Określ, ile pieniędzy każdego miesiąca będziesz w stanie przelewać na osobne konto. Oblicz, jaką sumę uda Ci się odłożyć np. w ciągu roku, co będzie dodatkową motywacją. Traktuj to jako wyzwanie długoterminowe, a zobaczysz, że bardzo szybko ten nawyk stanie się dla Ciebie oczywisty.

3. Przygotuj zestawienie wydatków

Dobrym pomysłem jest stworzenie zestawienia wydatków oraz przychodów. Postaraj się chociaż przez jeden miesiąc gromadzić wszystkie paragony lub na bieżąco zapisywać swoje wydatki. Niektóre konta bankowe oferują dostęp do takich statystyk. Zestaw je z przychodami i sprawdź, na co wydajesz najwięcej pieniędzy. W ten sposób ustalisz, które wydatki wiążą się z najwyższymi kwotami. Być może uda się je nieco zmniejszyć.

4. Kupuj z głową

Jeśli dużo pieniędzy wydajesz na zakupy, pomyśl o tym, aby rozsądniej podchodzić do planowania tego, co włożysz do koszyka. Korzystaj z promocji, a w ten sposób w Twoim domowym budżecie zostanie więcej pieniędzy. Pamiętaj o tym, aby podczas zakupów nie kierować się emocjami. Jeśli wybierasz się do sklepu spożywczego, nigdy nie rób tego, czując głód. Przez to w Twoim koszyku może wylądować o wiele więcej rzeczy, niż potrzebujesz. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wychodzenie na zakupy z listą. Dokładnie przejrzyj, co masz w lodówce i w szafkach oraz zaplanuj posiłki na najbliższe dni.

5. Zadbaj o swoje oszczędności

Ta porada przyda Ci się, gdy już uda Ci się odłożyć nieco pieniędzy. W takim przypadku warto zadbać o ich pomnażanie. Możesz zdecydować się na założenie konta oszczędnościowego. Zapewni Ci stały dostęp do pieniędzy, a jednocześnie umożliwi czerpanie zysku w postaci odsetek doliczanych do zgromadzonych na nim środków. Pamiętaj jednak o tym, że takie rachunki są najczęściej nisko oprocentowane.

Innym rozwiązaniem jest założenie lokaty bankowej. Możesz wybierać między krótko- i długoterminowymi. Wszystko zależy od tego, czy będziesz potrzebować swoich oszczędności w najbliższym czasie. Najczęściej otwarcie lokaty jest możliwe od określonej kwoty. Najważniejszym parametrem jest bez wątpienia wysokość oprocentowania. Im wyższe, tym większy zysk. Zanim wybierzesz konkretną ofertę, sprawdź ranking najlepszych lokat na https://finanse.rankomat.pl/oszczedzanie/lokaty/ , który pomoże Ci podjęciu tej decyzji.

Skuteczne oszczędzanie – podsumowanieOszczędności dają duży komfort psychiczny, gdyż dzięki nim wiesz, że nawet w trudnej sytuacji, związanej np. z utratą pracy, nie zostaniesz nagle bez pieniędzy. Przydają się one także na wypadek nagłych wydatków. Odkładanie wcale nie musi być bardzo trudne, jeśli podejdziesz do tego tematu z rozsądkiem. Wprowadzając w życie powyższe rady, uda Ci się systematycznie oszczędzać.