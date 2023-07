800 zł na każde dziecko

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ wzrośnie z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

– Nasze programy i działania to nie jest jałmużna, to inwestycja w przyszłość kolejnego pokolenia. Inwestycja, która przynosi wymierne korzyści. Lepsze zaplecze finansowe i bezpieczny budżet domowy to lepsze szanse edukacyjne, możliwość realizacji pasji i hobby dzieci, to wspólne wakacje, niezbędne, ale i te wymarzone sprzęty służące nie tylko nauce, ale też zabawie. Bo to właśnie szczęście dzieci i rodzin jest punktem wyjścia do wszystkich naszych działań – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak zaznacza, program Rodzina 500+ to już przeszło 230 mld zł dla rodzin w Polsce. Do tego dochodzą też takie programy jak Dobry start, Rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej.

Pikniki rodzinne w każdym województwie

W związku ze zmianami w programie Rodzina 500+ w miniony weekend rozpoczął się cykl pikników rodzinnych, które w najbliższych tygodniach będą odbywać się w każdym województwie. To doskonała okazja do spotkań, rozmów, dobrej zabawy dla młodszych i starszych dzieci. Podczas poszczególnych wydarzeń w wyznaczonych punktach będzie także możliwość zasięgnięcia informacji na temat programu i samego świadczenia wychowawczego.

– Pierwsze spotkania już za nami, towarzyszyła nam niezwykle ciepła i radosna atmosfera. Jestem wdzięczna za każdą rozmowę i wymianę myśli, to ogromna wartość – zwyczajnie, po ludzku, ale też z punktu widzenia ministra. Takie osobiste spotkania pozwalają lepiej poznawać problemy i oczekiwania, ale też marzenia polskich rodzin – zapewnia minister Marlena Maląg.

Wkrótce każdy powiat w kraju odwiedzą z kolei dedykowane busy, w których będzie można dowiedzieć się więcej o nowej odsłonie programu i jego zasadach. Pierwsze z nich już ruszyły w trasę.

800+ bez dodatkowych wniosków

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą świadczenia wychowawczego samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego.

Rodzice na rynku pracy

– Zależy nam, by rodzinom w Polsce żyło się bezpiecznie, by rodzice mogli realizować się zawodowo – by kobiety nie bały się, że macierzyństwo wykluczy je z rynku pracy. Rolą państwa jest wspieranie rodziców w tej kwestii. Dlatego zmieniamy przepisy, dlatego wprowadzamy kolejne regulacje chroniące pracujących rodziców. Dlatego wydłużamy urlopy rodzicielskie, wprowadziliśmy pracę zdalną i dyrektywy unijne zapewniające m.in. większą równość na rynku pracy. Dlatego wreszcie przeznaczamy coraz większe środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi – by rodzice mieli możliwość skorzystania z opieki żłobkowej nie tylko w dużym mieście – mówi minister Maląg.

W ciągu ostatnich 8 lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju niemal potroiła się z 84 tys. w 2015 roku do 232 tys. w roku 2023 roku.

W 2015 roku funkcjonowało zaledwie 2,9 tys. instytucji opieki na terenie całego kraju. W czerwcu 2023 r. było ich już ponad 8 tys.

Jeszcze więcej miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi

Dzięki zwiększeniu budżetu programu Maluch+ do 5,5 mld złotych miejsc będzie jeszcze więcej. W ramach zakończonego 19 lutego br. naboru, wojewodowie będą podpisywać umowy na utworzenie w ramach programu Maluch+ blisko 80 tysięcy miejsc opieki, w tym ok. 38 tysięcy miejsc opieki przez gminy. Blisko 40 proc. tych umów dotyczy tzw. białych plam, czyli obszarów, na których obecnie brakuje miejsc w instytucjach opieki. Tym samym liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 683.

Na początku lipca br. uruchomiono nabór stały do programu

– Chcemy, by wszystkie środki były przeznaczone właśnie na tworzenie nowych miejsc w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Chcemy likwidować białe plamy, w których rodzice nie mogą liczyć na żłobek czy klub dziecięcy – podkreśla minister Marlena Maląg.

Dobro rodzin na pierwszym miejscu

– Wszystkie nasze działania są podyktowane dobrem polskich rodzin. Jest tak również w przypadku waloryzacji świadczenia wychowawczego. Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszam do uczestnictwa w organizowanych w te wakacje w całej Polsce piknikach rodzinnych, podczas których będzie możliwość zadania pytań i dowiedzenia się więcej na temat zmian w programie Rodzina 500+ - zachęca minister rodziny Marlena Maląg.

