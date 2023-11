Atrakcyjne oferty znikają w mgnieniu oka

Promocje z okazji Black Week przytłaczająca ilość konsumentów ocenia jako najkorzystniejsze w całym roku, dlatego wiele osób czeka z zakupem telefonu, perfum czy konsoli właśnie do listopada. Serwis Allegro dobrze zna wymagania swoich klientów, dlatego specjalnie dla nich stworzył wielką akcję promocyjną Black Weeks, która potrwa aż do końca miesiąca. Co więcej, do wzięcia w niej udziału nie musisz ruszać się z domu – potrzebujesz jedynie komputera, tableta lub telefonu. Chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie życie, a przy okazji zyskać dodatkowe profity? Skorzystaj z aplikacji Allegro! Za samo jej zainstalowanie otrzymasz kupon na 15 zł a kolejne 15 zł za pierwsze zakupy zrobione za jej pomocą.

Możesz też skorzystać z Shakera rewelacyjnych ofert przecenionych co najmniej o połowę i jednej dziennie oferty za zaledwie 1 zł! Nie zwlekaj, bo mimo że serwis pęka w szwach od rewelacyjnych promocji, chętnych na nie jest jeszcze więcej. To tylko kilka z nich:

Twoje dziecko, partner albo partnerka są zapalonymi gamerami? Biją rekordy w popularnych grach, streamują swoje zmagania w internecie, a może nawet biorą udział w zawodach? Spraw swojemu cyberwojownikowi profesjonalny fotel gamingowy, który zapewni mu maksymalną wygodę podczas rozgrywki. Nie ważne, czy gracz cieszy się ze zwycięstwa, czy przeżywa porażkę – specjalne kółka z kauczukowatą otoczką pozwolą mu w pełni wyrazić emocje bez ryzyka zarysowania podłogi, a ponieważ fotel został skonstruowany tak, by utrzymywać ciało w możliwie najzdrowszej pozycji, świetnie nadaje się też dla wszystkich osób pracujących przy biurku.

2. REDMI BUDS 4 LITE BLACK

i Autor: Materiał prasowy

Jaka to wygoda, gdy nie trzeba rozplątywać słuchawek po wyjęciu ich z kieszeni! Lekkimi, bezprzewodowymi słuchawkami możesz łączyć się przez bluetooth z dowolnym urządzeniem z odległości nawet 10 metrów. Dzięki redukcji szumów i wodoodporności idealnie nadadzą się jako towarzysze treningu na każdą pogodę, a panel dotykowy umożliwi ci regulację dźwięku, zmianę utworu lub odebranie połączenia bez potrzeby sięgania po telefon. Dodatkowo możesz też skorzystać z trybu niskiego opóźnienia, by dźwięk i obraz idealnie ze sobą współgrały.

Śledzenie promieni, głęboka czerń, ray tracing, technologia HDR – czego ta konsola nie ma! Nie wiesz, o czym mowa? Spokojnie, wszyscy zapaleni gracze wiedzą doskonale i już szykują się na prawdziwą rewolucję. Grając na konsoli nowej generacji, dzięki najwyższej jakości efektom obrazu i dźwięku doświadczysz niesamowitych przeżyć. Tak, dźwięku też. Teraz odgłosy gry wchodzą w wymiar 3D, otaczając cię z kilku stron i jeszcze głębiej zanurzając cię w wirtualnym świecie.

To, jak trudno czasami położyć maluszka do snu, wiedzą tylko rodzice. Na szczęście powstaje coraz więcej wynalazków ułatwiających to zadanie. Jednym z nich jest specjalny leżaczek naśladujący naturalny ruch bujania dzięki ruchom odpoczywającego w nim dziecka. Dzięki temu pomaga mu nabrać świadomości swojego ciała i uczy utrzymywania równowagi. Maluszek jest spokojny i łatwo zasypia, a w razie przebudzenia zawsze może pobawić się dołączonym pałąkiem z zabawkami. Nie musisz się też martwić o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Leżaczek utrzymuje kręgosłup dzidziusia w zdrowej pozycji i zawiera pasy bezpieczeństwa.