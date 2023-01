Australian Open. Pierwszy turniej Wielkiego Szlema w nowym sezonie!

Wśród pań faworytką będzie Iga Świątek, natomiast u panów głównym kandydatem do końcowego triumfu wydaje się być Novak Djokovic. W obu przypadkach grono tenisistek i tenisistów mających chrapkę na wielkoszlemowy skalp jest jednak spore. Zapowiada się zatem znakomity turniej, pełen ogromnych emocji!

Aby sięgnąć pamięcią do pierwszej edycji australijskiego turnieju, musimy cofnąć się aż do 1905 roku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że tradycja Australian Open liczy sobie już blisko 120 lat! Co ciekawe, aż do 1987 roku zawody te odbywały się na kortach trawiastych, dopiero rok później dokonano zmiany na nawierzchnię twardą, na której zawodnicy i zawodniczki rywalizują po dziś dzień. Jedyną osobą, której udało się zwyciężyć na obu nawierzchniach był Mats Wilander. Legendarny szwedzki tenisista triumfował w Australii trzykrotnie – w 1983 i 1984 roku na trawie oraz w 1988 roku na twardych kortach. Choć wśród panów tytuł dzierży aktualnie Rafael Nadal, bezsprzecznym królem tego turnieju jest Novak Djokovic, który aż dziewięciokrotnie sięgał po końcowy triumf. W przypadku pań wynik ten jest jeszcze bardziej imponujący, w latach 60-tych oraz 70-tych zawodniczka gospodarzy Margaret Court odniosła tam bowiem aż 11 zwycięstw! To właśnie jej imię nosi zresztą jeden z głównych kortów Australian Open. W zeszłym roku także triumfowała Australijka, była to bowiem Ashleigh Barty. 26-latka nie będzie jednak miała okazji powtórzyć tego osiągnięcia, niedługo po tym wydarzeniu zdecydowała się bowiem na zakończenie sportowej kariery. Choć zdecydowaną faworytką będzie Iga Świątek, grono zawodniczek chcących pokrzyżować jej szyki jest spore.

Oczywiście, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych turniejów Wielkiego Szlema, podczas Australian Open rozgrywane są nie tylko mecze singlowe kobiet i mężczyzn. Do tego dochodzą także spotkania deblowe kobiet i mężczyzn i turniej miksta (pary damsko-męskie). W tym samym czasie odbywają się także: turniej zawodników na wózkach, turniej juniorski, a także zmagania pokazowe z udziałem byłych mistrzów. Jeśli dodamy do tego rozległe kwalifikacje, które poprzedzają zawody w drabince głównej, korty w Melbourne przez około 3 tygodnie tętnią życiem. Warto także podkreślić, że warunki przygotowane przez organizatorów zawsze są na najwyższym poziomie. Trzy korty główne stanowią Rod Laver Arena, Melbourne Arena oraz Margaret Court Arena. Każdy z nich posiada rozsuwany dach, który zamykany jest w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych (opady lub ekstremalne upały). Choć pozostałe korty naturalnie nie są wyposażone w aż tak wiele funkcji, bezpieczeństwo zawodników stanowi największą wartość. Gdy warunki atmosferyczne są wybitnie niesprzyjające, sędziowie mają bowiem możliwość tymczasowego przerwania meczu i wznowienia go dopiero, gdy sytuacja ulegnie poprawie. A trzeba pamiętać, że nie są to sytuacje rzadkie. Australian Open rozgrywany jest bowiem w środku australijskiego lata, gorące i duszne dnie są wówczas na porządku dziennym.

Tytułu wywalczonego na kortach w Melbourne przed rokiem wśród panów bronić będzie Rafael Nadal, który w finale pokonał po pięciosetowym, trwającym niemal 5,5 godziny thrillerze Daniła Miedwiediewa z Rosji. Jak już zostało wspomniane wcześniej, wśród pań triumfowała zawodniczka gospodarzy Ashleigh Barty, która z powodu zakończenia kariery w tym roku nie stanie już do rywalizacji. W zbliżającej się edycji zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa – przynajmniej wg TOTALbet – będą Novak Djokovic (1.80) oraz Iga Świątek (2.70).

